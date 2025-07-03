Рейтинг@Mail.ru
Появились новые детали нападения украинца на прохожих в Амстердаме - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 03.07.2025 (обновлено: 15:35 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/prokuratura-2026952553.html
Появились новые детали нападения украинца на прохожих в Амстердаме
Появились новые детали нападения украинца на прохожих в Амстердаме - РИА Новости, 03.07.2025
Появились новые детали нападения украинца на прохожих в Амстердаме
Прокуратура Нидерландов считает, что украинец, который напал с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, имел заранее подготовленный план нападения,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:32:00+03:00
2025-07-03T15:35:00+03:00
в мире
амстердам
украина
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008128720_0:364:589:695_1920x0_80_0_0_5c4c6da6aca2446210d38d2a4baea824.jpg
ГААГА, 3 июл - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов считает, что украинец, который напал с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, имел заранее подготовленный план нападения, улики указывают на преднамеренность его действий. Окружной суд Амстердама в среду провел заседание по делу гражданина Украины, который нанес ножевые ранения пятерым людям в центре города в конце марта. По итогам слушания суд сообщил РИА Новости о своем решении продлить срок содержания подозреваемого под стражей до 26 августа. "Из анализа телефона подозреваемого стало, среди прочего, ясно, что он искал информацию о том, какой нож нужен для "прокалывания легких". Кроме того, полиция обнаружила в телефоне подозреваемого ряд заметок, которые напоминают план действий. В этих заметках подозреваемый пишет о намерении найти место, где ходит много людей, напасть с ножом на пожилых, а затем убежать", - говорится в заявлении на сайте прокуратуры. По мнению ведомства, этот план действий допускает несколько интерпретаций. Отмечается, что подозреваемый пока отказывается давать показания — на трёх допросах он отмалчивался. "Из заметок речь может идти о мотивах, связанных с личными переживаниями подозреваемого, такими как фрустрация, а также возможны более расчётливые мотивы. Во всяком случае, они ясно указывают на наличие определённой степени преднамеренности", - заявили в нидерландской прокуратуре. Правоохранители в ходе расследования установили маршрут следования подозреваемого в Амстердам. По их информации, в 2025 году мужчина запросил разрешение навестить свою мать в Чехии, военные власти Украины предоставили ему разрешение, и 4 марта он отправился с юга Украины через Львов в Польшу, а затем в Германию. Шестого марта, как отмечается в заявлении, он явился в регистрационный центр для просителей убежища в Берлине, где он пробыл до 26 марта, и в этот же день отправился в Амстердам на поезде. "Подозреваемый прибыл на Центральный вокзал Амстердама около 14.15 в среду 26 марта, а затем отправился в отель на Дамраке (улица в центре Амстердама - ред.). На следующее утро он купил два ножа в магазине ножей", - сообщила прокуратура. Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них - четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел. Нидерландская телерадиокорпорация NOS 10 июня отметила, что мужчина по имени Роман Д., который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе, он мечтал оказаться в европейской тюрьме. Прокуратура Амстердама 16 июня заявила РИА Новости, что не подтверждает эту информацию, так как расследование продолжается.
https://ria.ru/20250328/amsterdam-2008055089.html
https://ria.ru/20250630/ajdaho-2026191344.html
амстердам
украина
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008128720_0:309:589:751_1920x0_80_0_0_de0817280f0d5eb0686e50b02d9c2f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, амстердам, украина, нидерланды
В мире, Амстердам, Украина, Нидерланды
Появились новые детали нападения украинца на прохожих в Амстердаме

Прокуратура Нидерландов: напавший с ножом на прохожих украинец имел план

© Фото : соцсетиНапавший на людей с ножом в центре Амстердама
Напавший на людей с ножом в центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : соцсети
Напавший на людей с ножом в центре Амстердама
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 3 июл - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов считает, что украинец, который напал с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, имел заранее подготовленный план нападения, улики указывают на преднамеренность его действий.
Окружной суд Амстердама в среду провел заседание по делу гражданина Украины, который нанес ножевые ранения пятерым людям в центре города в конце марта. По итогам слушания суд сообщил РИА Новости о своем решении продлить срок содержания подозреваемого под стражей до 26 августа.
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Амстердаме туриста, обезвредившего мужчину с ножом, наградили значком
28 марта, 22:20
"Из анализа телефона подозреваемого стало, среди прочего, ясно, что он искал информацию о том, какой нож нужен для "прокалывания легких". Кроме того, полиция обнаружила в телефоне подозреваемого ряд заметок, которые напоминают план действий. В этих заметках подозреваемый пишет о намерении найти место, где ходит много людей, напасть с ножом на пожилых, а затем убежать", - говорится в заявлении на сайте прокуратуры.
По мнению ведомства, этот план действий допускает несколько интерпретаций. Отмечается, что подозреваемый пока отказывается давать показания — на трёх допросах он отмалчивался.
"Из заметок речь может идти о мотивах, связанных с личными переживаниями подозреваемого, такими как фрустрация, а также возможны более расчётливые мотивы. Во всяком случае, они ясно указывают на наличие определённой степени преднамеренности", - заявили в нидерландской прокуратуре.
Правоохранители в ходе расследования установили маршрут следования подозреваемого в Амстердам. По их информации, в 2025 году мужчина запросил разрешение навестить свою мать в Чехии, военные власти Украины предоставили ему разрешение, и 4 марта он отправился с юга Украины через Львов в Польшу, а затем в Германию. Шестого марта, как отмечается в заявлении, он явился в регистрационный центр для просителей убежища в Берлине, где он пробыл до 26 марта, и в этот же день отправился в Амстердам на поезде.
"Подозреваемый прибыл на Центральный вокзал Амстердама около 14.15 в среду 26 марта, а затем отправился в отель на Дамраке (улица в центре Амстердама - ред.). На следующее утро он купил два ножа в магазине ножей", - сообщила прокуратура.
Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них - четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.
Нидерландская телерадиокорпорация NOS 10 июня отметила, что мужчина по имени Роман Д., который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе, он мечтал оказаться в европейской тюрьме. Прокуратура Амстердама 16 июня заявила РИА Новости, что не подтверждает эту информацию, так как расследование продолжается.
Пожарные во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Айдахо двое пожарных погибли при нападении преступника, пишут СМИ
30 июня, 03:10
 
В миреАмстердамУкраинаНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала