https://ria.ru/20250703/prokuratura-2026952553.html

Появились новые детали нападения украинца на прохожих в Амстердаме

Появились новые детали нападения украинца на прохожих в Амстердаме - РИА Новости, 03.07.2025

Появились новые детали нападения украинца на прохожих в Амстердаме

Прокуратура Нидерландов считает, что украинец, который напал с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, имел заранее подготовленный план нападения,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:32:00+03:00

2025-07-03T15:32:00+03:00

2025-07-03T15:35:00+03:00

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ГААГА, 3 июл - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов считает, что украинец, который напал с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, имел заранее подготовленный план нападения, улики указывают на преднамеренность его действий. Окружной суд Амстердама в среду провел заседание по делу гражданина Украины, который нанес ножевые ранения пятерым людям в центре города в конце марта. По итогам слушания суд сообщил РИА Новости о своем решении продлить срок содержания подозреваемого под стражей до 26 августа. "Из анализа телефона подозреваемого стало, среди прочего, ясно, что он искал информацию о том, какой нож нужен для "прокалывания легких". Кроме того, полиция обнаружила в телефоне подозреваемого ряд заметок, которые напоминают план действий. В этих заметках подозреваемый пишет о намерении найти место, где ходит много людей, напасть с ножом на пожилых, а затем убежать", - говорится в заявлении на сайте прокуратуры. По мнению ведомства, этот план действий допускает несколько интерпретаций. Отмечается, что подозреваемый пока отказывается давать показания — на трёх допросах он отмалчивался. "Из заметок речь может идти о мотивах, связанных с личными переживаниями подозреваемого, такими как фрустрация, а также возможны более расчётливые мотивы. Во всяком случае, они ясно указывают на наличие определённой степени преднамеренности", - заявили в нидерландской прокуратуре. Правоохранители в ходе расследования установили маршрут следования подозреваемого в Амстердам. По их информации, в 2025 году мужчина запросил разрешение навестить свою мать в Чехии, военные власти Украины предоставили ему разрешение, и 4 марта он отправился с юга Украины через Львов в Польшу, а затем в Германию. Шестого марта, как отмечается в заявлении, он явился в регистрационный центр для просителей убежища в Берлине, где он пробыл до 26 марта, и в этот же день отправился в Амстердам на поезде. "Подозреваемый прибыл на Центральный вокзал Амстердама около 14.15 в среду 26 марта, а затем отправился в отель на Дамраке (улица в центре Амстердама - ред.). На следующее утро он купил два ножа в магазине ножей", - сообщила прокуратура. Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них - четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел. Нидерландская телерадиокорпорация NOS 10 июня отметила, что мужчина по имени Роман Д., который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе, он мечтал оказаться в европейской тюрьме. Прокуратура Амстердама 16 июня заявила РИА Новости, что не подтверждает эту информацию, так как расследование продолжается.

https://ria.ru/20250328/amsterdam-2008055089.html

https://ria.ru/20250630/ajdaho-2026191344.html

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