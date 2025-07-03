https://ria.ru/20250703/pribyl-2026939176.html
Набиуллина оценила прибыль банков в этом году
Набиуллина оценила прибыль банков в этом году - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина оценила прибыль банков в этом году
ЦБ видит, что прибыль российских банков в этом году сопоставима с прибылью прошлого года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:25:00+03:00
2025-07-03T14:25:00+03:00
2025-07-03T14:25:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. ЦБ видит, что прибыль российских банков в этом году сопоставима с прибылью прошлого года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что прибыль банков, она сопоставима с прибылью прошлого года", - заявила она на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ.
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026936414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Набиуллина оценила прибыль банков в этом году
Набиуллина: прибыль российских банков в этом году сопоставима с прошлогодней