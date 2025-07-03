https://ria.ru/20250703/pribyl-2026939176.html

Набиуллина оценила прибыль банков в этом году

Набиуллина оценила прибыль банков в этом году - РИА Новости, 03.07.2025

Набиуллина оценила прибыль банков в этом году

ЦБ видит, что прибыль российских банков в этом году сопоставима с прибылью прошлого года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:25:00+03:00

2025-07-03T14:25:00+03:00

2025-07-03T14:25:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. ЦБ видит, что прибыль российских банков в этом году сопоставима с прибылью прошлого года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что прибыль банков, она сопоставима с прибылью прошлого года", - заявила она на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ.

https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026936414.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия