https://ria.ru/20250703/predpensionery-2026849629.html

Эксперт рассказал о положенных предпенсионерам льготах

Эксперт рассказал о положенных предпенсионерам льготах - РИА Новости, 03.07.2025

Эксперт рассказал о положенных предпенсионерам льготах

Российский предпенсионерам положено частичное освобождение от имущественного и земельного налога, повышенное пособие по безработице и дополнительные... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T02:50:00+03:00

2025-07-03T02:50:00+03:00

2025-07-03T02:50:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский предпенсионерам положено частичное освобождение от имущественного и земельного налога, повышенное пособие по безработице и дополнительные региональные меры поддержки, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Статус предпенсионера в России получают за пять и менее лет до наступления права на получение страховой пенсии по старости. "Предпенсионер имеет право на ряд федеральных льгот: частично освобождается от имущественного и земельного налога, имеет право на повышенный размер пособий по безработице и более длительный период их получения", - сказал Ляшок. Он добавил, что помимо федеральных льгот в некоторых регионах были дополнительные меры, а сами границы предпенсионного возраста могли также немного отличаться. "До конца прошлого года в Москве женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, получали право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение, если есть соответствующие медицинские показания", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20250607/predpensionery-2021539964.html

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общество, россия, москва, виктор ляшок