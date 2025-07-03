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Эксперт рассказал о положенных предпенсионерам льготах - РИА Новости, 03.07.2025
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02:50 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/predpensionery-2026849629.html
Эксперт рассказал о положенных предпенсионерам льготах
Эксперт рассказал о положенных предпенсионерам льготах - РИА Новости, 03.07.2025
Эксперт рассказал о положенных предпенсионерам льготах
Российский предпенсионерам положено частичное освобождение от имущественного и земельного налога, повышенное пособие по безработице и дополнительные... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:50:00+03:00
2025-07-03T02:50:00+03:00
общество
россия
москва
виктор ляшок
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский предпенсионерам положено частичное освобождение от имущественного и земельного налога, повышенное пособие по безработице и дополнительные региональные меры поддержки, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Статус предпенсионера в России получают за пять и менее лет до наступления права на получение страховой пенсии по старости. "Предпенсионер имеет право на ряд федеральных льгот: частично освобождается от имущественного и земельного налога, имеет право на повышенный размер пособий по безработице и более длительный период их получения", - сказал Ляшок. Он добавил, что помимо федеральных льгот в некоторых регионах были дополнительные меры, а сами границы предпенсионного возраста могли также немного отличаться. "До конца прошлого года в Москве женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, получали право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение, если есть соответствующие медицинские показания", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20250607/predpensionery-2021539964.html
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общество, россия, москва, виктор ляшок
Общество, Россия, Москва, Виктор Ляшок
Эксперт рассказал о положенных предпенсионерам льготах

Социолог Ляшок: предпенсионерам положено частичное освобождение от налогов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский предпенсионерам положено частичное освобождение от имущественного и земельного налога, повышенное пособие по безработице и дополнительные региональные меры поддержки, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Статус предпенсионера в России получают за пять и менее лет до наступления права на получение страховой пенсии по старости.
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"Предпенсионер имеет право на ряд федеральных льгот: частично освобождается от имущественного и земельного налога, имеет право на повышенный размер пособий по безработице и более длительный период их получения", - сказал Ляшок.
Он добавил, что помимо федеральных льгот в некоторых регионах были дополнительные меры, а сами границы предпенсионного возраста могли также немного отличаться.
"До конца прошлого года в Москве женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, получали право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение, если есть соответствующие медицинские показания", - пояснил эксперт.
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ОбществоРоссияМоскваВиктор Ляшок
 
 
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