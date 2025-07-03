https://ria.ru/20250703/pozhary-2026912332.html

В России потушили 56 лесных пожаров за сутки

В России потушили 56 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 03.07.2025

В России потушили 56 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 56 лесных пожаров на площади 13 137 гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. РИА Новости, 03.07.2025

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2025-07-03T12:37:00+03:00

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забайкальский край

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 56 лесных пожаров на площади 13 137 гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 137 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ было 57 лесных пожаров на площади 47 467 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 17 пожаров на площади 38 944 гектара.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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россия, забайкальский край, природные пожары в россии, происшествия