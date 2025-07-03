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Россияне не пострадали при лесном пожаре в Анталье

Россияне не пострадали при лесном пожаре в Анталье - РИА Новости, 03.07.2025

Россияне не пострадали при лесном пожаре в Анталье

Россияне не пострадали в результате лесного пожара на турецком курорте Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:53:00+03:00

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СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате лесного пожара на турецком курорте Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Лесной пожар вспыхнул в районе Эрменек в Анталье в среду. Параллельно с этим лесные пожары охватили провинцию Измир и ряд других. "Пострадавших российских граждан в результате пожара в микрорайоне Эрменек района Муратпаша в Анталье нет", - сообщили в генконсульстве. Там отметили, что возгорание было локализовано спустя четыре часа, планов эвакуации жителей близлежащих домов и отелей у местных властей нет. Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.

https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анталья (провинция), турция, россия