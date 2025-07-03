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Россияне не пострадали при лесном пожаре в Анталье - РИА Новости, 03.07.2025
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17:53 03.07.2025 (обновлено: 17:54 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/pozhar-2027012447.html
Россияне не пострадали при лесном пожаре в Анталье
Россияне не пострадали при лесном пожаре в Анталье - РИА Новости, 03.07.2025
Россияне не пострадали при лесном пожаре в Анталье
Россияне не пострадали в результате лесного пожара на турецком курорте Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:53:00+03:00
2025-07-03T17:54:00+03:00
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СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате лесного пожара на турецком курорте Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Лесной пожар вспыхнул в районе Эрменек в Анталье в среду. Параллельно с этим лесные пожары охватили провинцию Измир и ряд других. "Пострадавших российских граждан в результате пожара в микрорайоне Эрменек района Муратпаша в Анталье нет", - сообщили в генконсульстве. Там отметили, что возгорание было локализовано спустя четыре часа, планов эвакуации жителей близлежащих домов и отелей у местных властей нет. Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.
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в мире, анталья (провинция), турция, россия
В мире, Анталья (провинция), Турция, Россия
Россияне не пострадали при лесном пожаре в Анталье

Генконсульство: пострадавших россиян во время лесного пожара в Анталье нет

© AP Photo / IHA/Arif KaplanЛесной пожар в Анталье, Турция
Лесной пожар в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
Лесной пожар в Анталье, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате лесного пожара на турецком курорте Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Лесной пожар вспыхнул в районе Эрменек в Анталье в среду. Параллельно с этим лесные пожары охватили провинцию Измир и ряд других.
«
"Пострадавших российских граждан в результате пожара в микрорайоне Эрменек района Муратпаша в Анталье нет", - сообщили в генконсульстве.
Там отметили, что возгорание было локализовано спустя четыре часа, планов эвакуации жителей близлежащих домов и отелей у местных властей нет.
Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.
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