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В Бурятии потушили 13 лесных пожаров за сутки
В Бурятии потушили 13 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 03.07.2025
В Бурятии потушили 13 лесных пожаров за сутки
Тринадцать лесных пожаров на общей площади более 37 тысяч гектаров потушено за сутки в Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:16:00+03:00
2025-07-03T08:16:00+03:00
2025-07-03T08:16:00+03:00
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природные пожары в россии
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УЛАН-УДЭ, 3 июл - РИА Новости. Тринадцать лесных пожаров на общей площади более 37 тысяч гектаров потушено за сутки в Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "Ликвидировано 13 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Иволгинском районах. Общая площадь составила 37 207 гектаров", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что локализовано семь возгораний в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на 19,9 тысячи гектарах. По данным на утро четверга, в регионе действуют 20 лесных пожаров на общей площади 42 тысячи гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 607 человек, в том числе более 300 специалистов из других регионов. Задействовано 67 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Места отдыха, сбора валежника и дикоросов закрыты для посещения. Использование открытого огня запрещено.
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происшествия, республика бурятия, иволгинский район, природные пожары в россии
Происшествия, Республика Бурятия, Иволгинский район, Природные пожары в России
В Бурятии потушили 13 лесных пожаров за сутки
Тринадцать лесных пожаров на площади свыше 37 тыс га потушили за сутки в Бурятии