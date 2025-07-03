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В ХМАО обвалился потолок на фудкорте в ТЦ - РИА Новости, 03.07.2025
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12:35 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/potolok-2026911515.html
В ХМАО обвалился потолок на фудкорте в ТЦ
В ХМАО обвалился потолок на фудкорте в ТЦ - РИА Новости, 03.07.2025
В ХМАО обвалился потолок на фудкорте в ТЦ
Потолок обвалился в одном из торговых центров в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа из-за сильного ливня, сообщил глава города Иван Ямашев. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:35:00+03:00
2025-07-03T12:35:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
нягань
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Потолок обвалился в одном из торговых центров в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа из-за сильного ливня, сообщил глава города Иван Ямашев. Шквалистый ливень накрыл Нягань в среду, подтопленными оказались дворы, парковки и подъезды жилых домов. "Зафиксирован и инцидент в ТЦ "Оазис Плаза". В здании обвалился потолок. К счастью, пострадавших нет. Собственник торгового объекта устраняет последствия", - написал Ямашев в своем Telegram-канале, опубликовав видео, на котором видно, что обрушение произошло в зоне фудкорта. По данным администрации торгового центра, в следствие интенсивного ливневого дождя произошло переполнение кровельной водосточной системы, в результате чего попадание воды деформировало часть декоративного подвесного потолка. Как отметили в ТЦ, кровля и конструктивные элементы не повреждены.
https://ria.ru/20250522/isk-2018384906.html
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ханты-мансийский автономный округ, нягань, происшествия
Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань, Происшествия
В ХМАО обвалился потолок на фудкорте в ТЦ

Потолок обвалился на фудкорте в торговом центре в городе Нягань ХМАО

© Кадр видео из соцсетейПотолок обвалился на фудкорте в ТЦ в городе Нягань из-за сильного ливня
Потолок обвалился на фудкорте в ТЦ в городе Нягань из-за сильного ливня - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Потолок обвалился на фудкорте в ТЦ в городе Нягань из-за сильного ливня
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Потолок обвалился в одном из торговых центров в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа из-за сильного ливня, сообщил глава города Иван Ямашев.
Шквалистый ливень накрыл Нягань в среду, подтопленными оказались дворы, парковки и подъезды жилых домов.
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"Зафиксирован и инцидент в ТЦ "Оазис Плаза". В здании обвалился потолок. К счастью, пострадавших нет. Собственник торгового объекта устраняет последствия", - написал Ямашев в своем Telegram-канале, опубликовав видео, на котором видно, что обрушение произошло в зоне фудкорта.
По данным администрации торгового центра, в следствие интенсивного ливневого дождя произошло переполнение кровельной водосточной системы, в результате чего попадание воды деформировало часть декоративного подвесного потолка. Как отметили в ТЦ, кровля и конструктивные элементы не повреждены.
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