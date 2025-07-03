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Россия наблюдает за ситуацией с поставкой оружия Украине, заявил Песков

Россия наблюдает за ситуацией с поставкой оружия Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2025

Россия наблюдает за ситуацией с поставкой оружия Украине, заявил Песков

В России наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину, видят проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:13:00+03:00

2025-07-03T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В России наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину, видят проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Также конгрессмен-республиканец и член комитета по разведке палаты представителей Брайан Фицпатрик сообщил, что запросил экстренный брифинг от Белого дома и Пентагона по поводу приостановки военных поставок Киеву.Журналист спросил Пескова, что о подобных процессах думают в Кремле."Мы наблюдаем за ситуацией, еще раз, мы вчера, по-моему, говорили об этом. Ну, по всей видимости, просто не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более, что очень много поставок очевидно было и в Израиль, и на Украину, они продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть. Мы наблюдаем внимательно", - сказал Песков.Он добавил, что, чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции.

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россия, украина, в мире, сша, министерство обороны сша, дмитрий песков