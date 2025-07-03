https://ria.ru/20250703/polsha-2027068600.html

Экс-президент Польши попал в госпиталь

Экс-президент Польши попал в госпиталь - РИА Новости, 03.07.2025

Экс-президент Польши попал в госпиталь

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса сообщил, что попал в госпиталь. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:31:00+03:00

2025-07-03T23:31:00+03:00

2025-07-03T23:31:00+03:00

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ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса сообщил, что попал в госпиталь. В четверг 81-летний Валенса опубликовал в признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook* фотографию, где он находится на госпитальной койке. По просьбе РИА Новости фотографию оценил опытный врач. Он пояснил, что Валенса находится в сознании, дышит самостоятельно, но с кислородной поддержкой. Ему установлен периферический венозный катетер, к которому подсоединены капельница и перфузор. Помощник Валенсы Марек Качмар, в свою очередь, сообщил, что экс-президент перенес срочную хирургическую операцию. "Со здоровьем президента все в порядке. Сейчас он находится в одном из варшавских госпиталей. Он перенес операцию, которую планировал на другой срок, но возникла необходимость провести ее сейчас. Сегодня он не покинет госпиталь", - рассказал Качмар журналистам. При этом он не уточнил, какую именно операцию перенес Валенса. Валенса давно страдает сахарным диабетом, имеет проблемы с сердцем. В 2008 году в США бывший президент прошел процедуру имплантации кардиостимулятора-дефибриллятора. Несколько лет назад от кардиостимулятора отсоединился один из проводов. Тогда Валенса перед операцией написал прощальное письмо на случай своей смерти. Хирургическое вмешательство в итоге прошло успешно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250120/polsha-1994619917.html

https://ria.ru/20250610/lavrov-2021972119.html

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в мире, польша, россия, сша, лех валенса