https://ria.ru/20250703/polnolunie-v-iyule-2026961610.html

Полнолуние в июле 2025 года: когда будет и сколько продлится Оленья Луна

Полнолуние в июле 2025 года: когда будет и сколько продлится Оленья Луна

Полнолуние в июле 2025 года: когда будет и сколько продлится Оленья Луна

Полнолуние — одна из фаз лунного цикла, когда солнце полностью освещает видимую с Земли поверхность спутника. Какого числа будет полнолуние в июле 2025 года,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:53:00+03:00

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Полнолуние — одна из фаз лунного цикла, когда солнце полностью освещает видимую с Земли поверхность спутника. Какого числа будет полнолуние в июле 2025 года, дата и время астрономического явления и почему Луна в этот период называется "Оленьей" — в материале РИА Новости.Полнолуние в июлеИюльское полнолуние принято называть "Оленьей луной". Традиция восходит к индейским племенам, которые соотносили явление с периодом, когда у самцов оленей начинают отрастать новые рога.По словам астропсихолога и нумеролога Яны Пустоваловой, полнолуние в июле примечательно не только тем, что оно произойдет в самый пик лета, но и тем, что в этом месяце Луна будет находиться в созвездии Козерога.Так или иначе, фаза полной Луны будет интересна не только астрономам и исследователям, но и тем, кто желает приобрести от нее особую духовную энергию, либо просто полюбоваться этим видом и получить эстетическое удовольствие.Когда и где наблюдатьКак известно, фаза полнолуния представляет собой не протяженное во времени явление, а лишь один миг, когда Солнце полностью освещает ту часть поверхности Луны, которая видна с Земли.Такой миг в июле 2025 года наступит 10 числа в 23:37 по московскому времени.Это, конечно же, не означает, что мы ограничены одним мгновением для наблюдения за Оленьей луной. Полный освещенный диск естественного спутника можно наблюдать в течение нескольких дней до и после этого момента."Смотреть можно из любой точки страны, но лучше через телескоп, чтобы рассмотреть Луну во всей ее красе. Кстати, раньше говорили, что нельзя смотреть на полную Луну, так как ее манящая энергетика сводит с ума и заставляет делать не совсем привычные вещи", — отмечает Пустовалова.Какие звезды будут рядом с Луной в июлеВсе, кто будет наблюдать за Оленьей луной вечером 10 июля, смогут увидеть над ней комбинацию из трех ярких звезд. Сразу после полуночи над естественным спутником засияют Вега, Денеб и Альтаир.Встречаться с разными звездами Луна будет и на протяжении всего месяца:Для наблюдений за звездным небом желательно выбирать места подальше от населенных пунктов, с минимальным световым загрязнением.Мнение экспертаКаждый человек хотя бы раз в жизни смотрел на полную Луну и погружался в совершенно особое состояние. Для одних это явление представляет собой научную ценность, для других — духовную, для третьих — эстетическую."Земная энергия Козерога заставит каждого буквально спуститься с небес на землю и задаст самые любимые вопросы на тему: структуры, дисциплины и рациональности", — считает астропсихолог и нумеролог Пустовалова.По ее словам, полнолуние в июле принесет новые энергии каждому, а тем, кто будет не готов к этому периоду, все равно придется испытать его последствия.

https://ria.ru/20250702/novolunie-v-iyule-2026664992.html

https://ria.ru/20250620/luna-2020740324.html

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