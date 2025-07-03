Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/pogola-2026862425.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 03.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 27 градусов, что немного выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:02:00+03:00
2025-07-03T08:02:00+03:00
москва
общество
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021059914_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_5a8774c52cb8b105b1c33447a938eaa8.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переменная облачность ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 27 градусов, что немного выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать гребень европейского антициклона, который надвигается с юго-запада. Переменная облачность без осадков сегодня в столице. Температура воздуха будет активно повышаться и даже немного превысит свои климатические нормы - днем в Москве плюс 25 - плюс 27, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021059914_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ab842c3810828dd40b02530f82d19b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, михаил леус
Москва, Общество, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 27

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы с дома на Котельнической набережной
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переменная облачность ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 27 градусов, что немного выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать гребень европейского антициклона, который надвигается с юго-запада. Переменная облачность без осадков сегодня в столице. Температура воздуха будет активно повышаться и даже немного превысит свои климатические нормы - днем в Москве плюс 25 - плюс 27, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Месяц настоящего кошмара. Синоптики рассказали о погоде в июле
30 июня, 17:45
 
МоскваОбществоМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала