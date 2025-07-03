https://ria.ru/20250703/pogola-2026862425.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 03.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 27 градусов, что немного выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:02:00+03:00
2025-07-03T08:02:00+03:00
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михаил леус
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переменная облачность ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 27 градусов, что немного выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать гребень европейского антициклона, который надвигается с юго-запада. Переменная облачность без осадков сегодня в столице. Температура воздуха будет активно повышаться и даже немного превысит свои климатические нормы - днем в Москве плюс 25 - плюс 27, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html
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москва, общество, михаил леус
Москва, Общество, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 27