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Свыше 300 человек построили дома по программе "Земля врачам" в Подмосковье

Свыше 300 человек построили дома по программе "Земля врачам" в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2025

Свыше 300 человек построили дома по программе "Земля врачам" в Подмосковье

Более 300 специалистов построили себе дома в Подмосковье на полученных земельных участках в рамках губернаторской программы "Земля врачам", сообщает... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:51:00+03:00

2025-07-03T18:51:00+03:00

2025-07-03T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 300 специалистов построили себе дома в Подмосковье на полученных земельных участках в рамках губернаторской программы "Земля врачам", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "На полученных по льготной программе участках врачи узких специальностей уже построили 312 домов, 20 из них – за прошедший месяц. Возводят дома как в черте населенных пунктов городских и муниципальных округов, так и в специально созданных поселках для медработников. На сегодняшний день еще 110 специалистов – в процессе строительства", – сказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что наиболее активно строятся дома в городских округах Домодедово (где построено врачами 69 домов), а в Пушкинском и Коломне возведено по 43 дома в каждом округе. Глава ведомства также добавил, что с начала 2025 года в регионе 87 врачей получили земельные участки. Всего с начала действия Закона предоставлено 2512 земельных участков.

московская область (подмосковье)

коломна

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жилье, московская область (подмосковье), коломна, домодедово