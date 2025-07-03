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Свыше 300 человек построили дома по программе "Земля врачам" в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2025
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Новости Подмосковья
 
18:51 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/podmoskove-2027030380.html
Свыше 300 человек построили дома по программе "Земля врачам" в Подмосковье
Свыше 300 человек построили дома по программе "Земля врачам" в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2025
Свыше 300 человек построили дома по программе "Земля врачам" в Подмосковье
Более 300 специалистов построили себе дома в Подмосковье на полученных земельных участках в рамках губернаторской программы "Земля врачам", сообщает... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:51:00+03:00
2025-07-03T18:51:00+03:00
новости подмосковья
жилье
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 300 специалистов построили себе дома в Подмосковье на полученных земельных участках в рамках губернаторской программы "Земля врачам", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "На полученных по льготной программе участках врачи узких специальностей уже построили 312 домов, 20 из них – за прошедший месяц. Возводят дома как в черте населенных пунктов городских и муниципальных округов, так и в специально созданных поселках для медработников. На сегодняшний день еще 110 специалистов – в процессе строительства", – сказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что наиболее активно строятся дома в городских округах Домодедово (где построено врачами 69 домов), а в Пушкинском и Коломне возведено по 43 дома в каждом округе. Глава ведомства также добавил, что с начала 2025 года в регионе 87 врачей получили земельные участки. Всего с начала действия Закона предоставлено 2512 земельных участков.
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жилье, московская область (подмосковье), коломна, домодедово
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Коломна, Домодедово
Свыше 300 человек построили дома по программе "Земля врачам" в Подмосковье

Дома по программе "Земля врачам" в Подмосковье возвели свыше 300 специалистов

© Pixabay / step-svetlanaВид на Коломну
Вид на Коломну - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Pixabay / step-svetlana
Вид на Коломну. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 300 специалистов построили себе дома в Подмосковье на полученных земельных участках в рамках губернаторской программы "Земля врачам", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"На полученных по льготной программе участках врачи узких специальностей уже построили 312 домов, 20 из них – за прошедший месяц. Возводят дома как в черте населенных пунктов городских и муниципальных округов, так и в специально созданных поселках для медработников. На сегодняшний день еще 110 специалистов – в процессе строительства", – сказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что наиболее активно строятся дома в городских округах Домодедово (где построено врачами 69 домов), а в Пушкинском и Коломне возведено по 43 дома в каждом округе.
Глава ведомства также добавил, что с начала 2025 года в регионе 87 врачей получили земельные участки. Всего с начала действия Закона предоставлено 2512 земельных участков.
 
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)КоломнаДомодедово
 
 
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