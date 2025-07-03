Более 9,5 тысячи выпускников Подмосковья пересдадут ЕГЭ
Свыше 9,5 тыс выпускников пересдадут ЕГЭ в Подмосковье 3 и 4 июля
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дни пересдач единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходят в Подмосковье 3 и 4 июля, заявку на участие отправили более 9,5 тысячи выпускников, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Пересдача ЕГЭ доступна не только тем, кто не набрал минимальный балл, но и участникам, стремящимся улучшить свой результат.
"Инициатива о введении дополнительных дней для сдачи ЕГЭ была впервые предложена и реализована президентом России в 2024 году. В прошлом году этой возможностью воспользовались 7 508 выпускников, а в 2025 году — уже 9 647 человек, что на 22% больше. Это подтверждает, что школьники все активнее используют шанс улучшить результаты экзаменов и повысить свои шансы на поступление в вузы", — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, наибольшей популярностью пользуются обществознание (2566 участников), информатика (1830), русский язык (1208), английский язык (807), химия (547) и биология (525).
Пересдача проходит на базе 75 пунктов проведения экзамена. За соблюдением процедуры следят 156 общественных наблюдателей и 167 онлайн-наблюдателей в филиалах ситуационного информационного центра.
В пресс-службе напомнили, что результаты пересдачи станут известны не позднее 12 июля. При этом предыдущие результаты экзаменов будут аннулированы. Основной период ГИА-11 завершится 4 июля, а дополнительный пройдет с 4 по 23 сентября.