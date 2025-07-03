https://ria.ru/20250703/podmoskove-2027024747.html

Более 9,5 тысячи выпускников Подмосковья пересдадут ЕГЭ

Более 9,5 тысячи выпускников Подмосковья пересдадут ЕГЭ - РИА Новости, 03.07.2025

Более 9,5 тысячи выпускников Подмосковья пересдадут ЕГЭ

Дни пересдач единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходят в Подмосковье 3 и 4 июля, заявку на участие отправили более 9,5 тысячи выпускников, сообщает... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:32:00+03:00

2025-07-03T18:32:00+03:00

2025-07-03T18:49:00+03:00

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61c1de34a3035c39e097484c174c83a2.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дни пересдач единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходят в Подмосковье 3 и 4 июля, заявку на участие отправили более 9,5 тысячи выпускников, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Пересдача ЕГЭ доступна не только тем, кто не набрал минимальный балл, но и участникам, стремящимся улучшить свой результат. "Инициатива о введении дополнительных дней для сдачи ЕГЭ была впервые предложена и реализована президентом России в 2024 году. В прошлом году этой возможностью воспользовались 7 508 выпускников, а в 2025 году — уже 9 647 человек, что на 22% больше. Это подтверждает, что школьники все активнее используют шанс улучшить результаты экзаменов и повысить свои шансы на поступление в вузы", — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, наибольшей популярностью пользуются обществознание (2566 участников), информатика (1830), русский язык (1208), английский язык (807), химия (547) и биология (525). Пересдача проходит на базе 75 пунктов проведения экзамена. За соблюдением процедуры следят 156 общественных наблюдателей и 167 онлайн-наблюдателей в филиалах ситуационного информационного центра. В пресс-службе напомнили, что результаты пересдачи станут известны не позднее 12 июля. При этом предыдущие результаты экзаменов будут аннулированы. Основной период ГИА-11 завершится 4 июля, а дополнительный пройдет с 4 по 23 сентября.

https://ria.ru/20250624/podmoskove--2025144974.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), россия