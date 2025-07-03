https://ria.ru/20250703/podmoskove-2026973570.html

Дома более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу

Дома более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу - РИА Новости, 03.07.2025

Дома более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу

С начала года более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили свои дома к газу благодаря президентской программе "Социальная газификация", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:27:00+03:00

2025-07-03T16:27:00+03:00

2025-07-03T16:35:00+03:00

жкх

московская область (подмосковье)

солнечногорск

сергей воропанов

мособлгаз

новости подмосковья

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987202_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_9f1ff4ed3bbaaa91a0899ee666f24d82.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С начала года более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили свои дома к газу благодаря президентской программе "Социальная газификация", сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Подключение по этой программе включает бесплатное подведение газовой трубы к границе земельного участка. "Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тысяч домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к "голубому топливу" для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель", — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба. С января по июль 2025 года по программе президентского проекта "Социальная газификация" специалисты "Мособлгаза" построили 250 километров новых газораспределительных сетей в различных населенных пунктах региона. В настоящее время стройка газопроводов продолжается в Одинцовском, Наро-Фоминском городских округах, а также в городском округе Солнечногорск, Дмитровском и Можайском муниципальных округах и других муниципалитетах региона. В программу социальной газификации включено 3105 населенных пунктов Московской области.

https://ria.ru/20250703/podmoskove-2026919974.html

https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026558092.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, московская область (подмосковье), солнечногорск, сергей воропанов, мособлгаз