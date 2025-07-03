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Дома более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу
Дома более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу - РИА Новости, 03.07.2025
Дома более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу
С начала года более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили свои дома к газу благодаря президентской программе "Социальная газификация", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С начала года более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили свои дома к газу благодаря президентской программе "Социальная газификация", сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Подключение по этой программе включает бесплатное подведение газовой трубы к границе земельного участка. "Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тысяч домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к "голубому топливу" для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель", — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба. С января по июль 2025 года по программе президентского проекта "Социальная газификация" специалисты "Мособлгаза" построили 250 километров новых газораспределительных сетей в различных населенных пунктах региона. В настоящее время стройка газопроводов продолжается в Одинцовском, Наро-Фоминском городских округах, а также в городском округе Солнечногорск, Дмитровском и Можайском муниципальных округах и других муниципалитетах региона. В программу социальной газификации включено 3105 населенных пунктов Московской области.
https://ria.ru/20250703/podmoskove-2026919974.html
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жкх, московская область (подмосковье), солнечногорск, сергей воропанов, мособлгаз
ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Сергей Воропанов, Мособлгаз, Новости Подмосковья
Дома более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу
Дома свыше 8 тысяч жителей Подмосковья газифицировали с начала года
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С начала года более 8 тысяч жителей Подмосковья подключили свои дома к газу благодаря президентской программе "Социальная газификация", сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Подключение по этой программе включает бесплатное подведение газовой трубы к границе земельного участка.
"Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тысяч домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к "голубому топливу" для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель", — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба.
С января по июль 2025 года по программе президентского проекта "Социальная газификация" специалисты "Мособлгаза" построили 250 километров новых газораспределительных сетей в различных населенных пунктах региона. В настоящее время стройка газопроводов продолжается в Одинцовском, Наро-Фоминском городских округах, а также в городском округе Солнечногорск, Дмитровском и Можайском муниципальных округах и других муниципалитетах региона.
В программу социальной газификации включено 3105 населенных пунктов Московской области.