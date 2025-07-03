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Воробьев: ИИ помогает предоставлять свыше 70 госуслуг в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2025
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Новости Подмосковья
 
16:21 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/podmoskove-2026971269.html
Воробьев: ИИ помогает предоставлять свыше 70 госуслуг в Подмосковье
Воробьев: ИИ помогает предоставлять свыше 70 госуслуг в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2025
Воробьев: ИИ помогает предоставлять свыше 70 госуслуг в Подмосковье
Искусственный интеллект в Подмосковье помогает предоставлять 73 госуслуги, включая оформление пособий, выписки из домовых книг и заявки на высокотехнологичную... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:21:00+03:00
2025-07-03T16:21:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект в Подмосковье помогает предоставлять 73 госуслуги, включая оформление пособий, выписки из домовых книг и заявки на высокотехнологичную медпомощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы внедряем искусственный интеллект в самых разных сферах. У всей этой большой работы, по сути, одна цель – сделать жизнь человека комфортнее, проще. На сегодняшний день ИИ помогает нам с предоставлением уже 73 госуслуг. Это и оформление различных пособий, и выписки из домовых книг (одна из самых популярных услуг на регпортале), и документы при приватизации жилья, и заявки на высокотехнологичную медпомощь, которую не покрывает ОМС (квоты)",- рассказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона. Согласно сообщению, сегодня искусственный интеллект умеет распознавать около 250 видов типовых документов, которые нужно прикладывать при подаче заявления на получение услуги. Как рассказали в пресс-службе, осенью нейросеть начнут обучать распознаванию более сложных, нетиповых документов, например, договоров купли-продажи, банковских выписок или товарных накладных. Эти документы часто выглядят по-разному и не имеют четкой структуры. Для их анализа будут применять генеративную модель ИИ. Нейросеть будет извлекать нужную информацию из этих документов и автоматически вставлять ее в электронную форму заявления, а также сравнивать данные из разных документов, чтобы убедиться, что все верно, и сообщать заявителю о результатах обработки. Цифровые решения внедряются в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
https://ria.ru/20250703/podmoskove--2026918514.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев: ИИ помогает предоставлять свыше 70 госуслуг в Подмосковье

Воробьев: ИИ помогает в предоставлении 73 госуслуг Подмосковья

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект в Подмосковье помогает предоставлять 73 госуслуги, включая оформление пособий, выписки из домовых книг и заявки на высокотехнологичную медпомощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы внедряем искусственный интеллект в самых разных сферах. У всей этой большой работы, по сути, одна цель – сделать жизнь человека комфортнее, проще. На сегодняшний день ИИ помогает нам с предоставлением уже 73 госуслуг. Это и оформление различных пособий, и выписки из домовых книг (одна из самых популярных услуг на регпортале), и документы при приватизации жилья, и заявки на высокотехнологичную медпомощь, которую не покрывает ОМС (квоты)",- рассказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
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Согласно сообщению, сегодня искусственный интеллект умеет распознавать около 250 видов типовых документов, которые нужно прикладывать при подаче заявления на получение услуги.
Как рассказали в пресс-службе, осенью нейросеть начнут обучать распознаванию более сложных, нетиповых документов, например, договоров купли-продажи, банковских выписок или товарных накладных. Эти документы часто выглядят по-разному и не имеют четкой структуры. Для их анализа будут применять генеративную модель ИИ. Нейросеть будет извлекать нужную информацию из этих документов и автоматически вставлять ее в электронную форму заявления, а также сравнивать данные из разных документов, чтобы убедиться, что все верно, и сообщать заявителю о результатах обработки.
Цифровые решения внедряются в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
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