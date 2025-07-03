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Почти 800 тысяч детей прошли профилактические осмотры в Московской области - РИА Новости, 03.07.2025
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Новости Подмосковья
 
13:01 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/podmoskove-2026919974.html
Почти 800 тысяч детей прошли профилактические осмотры в Московской области
Почти 800 тысяч детей прошли профилактические осмотры в Московской области - РИА Новости, 03.07.2025
Почти 800 тысяч детей прошли профилактические осмотры в Московской области
В Московской области почти 800 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала этого года, эти обследования позволяют уточнить группу здоровья ребенка,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:01:00+03:00
2025-07-03T13:01:00+03:00
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Московской области почти 800 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала этого года, эти обследования позволяют уточнить группу здоровья ребенка, своевременно выявить различные патологии, заболевания и риски их развития, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что профилактические осмотры для детского населения доступны в поликлиниках, а также образовательных учреждениях, что особенно удобно для работающих родителей. Для их проведения бригада врачей выезжает в школу или детский сад. "Всего с начала года профосмотры в Подмосковье прошли почти 800 тысяч детей, из них более 601 тысячи в образовательных учреждениях", — приводит пресс-служба слова Забелина. Результаты обследований можно увидеть в личном кабинете на региональном портале госуслуг "Здоровье", они отобразятся в течение 45 дней. В пресс-службе отмечают, что бесплатные профилактические осмотры в регионе доступны как детям, так и взрослым.
https://ria.ru/20250703/podmoskove--2026918514.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Почти 800 тысяч детей прошли профилактические осмотры в Московской области

Порядка 800 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала 2025 года

© Depositphotos.com / VitalikRadkoРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Ребенок на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Московской области почти 800 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала этого года, эти обследования позволяют уточнить группу здоровья ребенка, своевременно выявить различные патологии, заболевания и риски их развития, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что профилактические осмотры для детского населения доступны в поликлиниках, а также образовательных учреждениях, что особенно удобно для работающих родителей. Для их проведения бригада врачей выезжает в школу или детский сад.
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"Всего с начала года профосмотры в Подмосковье прошли почти 800 тысяч детей, из них более 601 тысячи в образовательных учреждениях", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Результаты обследований можно увидеть в личном кабинете на региональном портале госуслуг "Здоровье", они отобразятся в течение 45 дней.
В пресс-службе отмечают, что бесплатные профилактические осмотры в регионе доступны как детям, так и взрослым.
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