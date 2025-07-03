https://ria.ru/20250703/podmoskove--2026939970.html
Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье
Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2025
Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье
Дорожные службы Подмосковья начали четвертый цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, в частности, они займутся ликвидацией борщевика,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:27:00+03:00
2025-07-03T14:27:00+03:00
2025-07-03T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья начали четвертый цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, в частности, они займутся ликвидацией борщевика, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "В работах по приведению дорог в порядок задействованы порядка 1,5 тысячи единиц спецтехники. В рамках четвертого цикла добавился новый вид работ – ликвидация борщевика. Планируется устранить 2,8 тысячи гектаров нежелательной растительности", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Также сотрудники дорожных служб продолжат восстановление разметки, мойку ограждений, проезжей части, тротуаров, уборку мусора и покос травы в полосах отвода. Рабочие устранят ямы, отремонтируют светофоры, ограждения, искусственные неровности, знаки и линии освещения. В пресс-службе добавили, что качество проведенных работ по содержанию дорог контролируется с помощью специальной системы планирования и контроля.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье
В Подмосковье дорожные рабочие ликвидируют борщевик
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья начали четвертый цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, в частности, они займутся ликвидацией борщевика, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В работах по приведению дорог в порядок задействованы порядка 1,5 тысячи единиц спецтехники. В рамках четвертого цикла добавился новый вид работ – ликвидация борщевика. Планируется устранить 2,8 тысячи гектаров нежелательной растительности", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Также сотрудники дорожных служб продолжат восстановление разметки, мойку ограждений, проезжей части, тротуаров, уборку мусора и покос травы в полосах отвода. Рабочие устранят ямы, отремонтируют светофоры, ограждения, искусственные неровности, знаки и линии освещения.
В пресс-службе добавили, что качество проведенных работ по содержанию дорог контролируется с помощью специальной системы планирования и контроля.