Рейтинг@Mail.ru
Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:27 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/podmoskove--2026939970.html
Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье
Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2025
Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье
Дорожные службы Подмосковья начали четвертый цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, в частности, они займутся ликвидацией борщевика,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:27:00+03:00
2025-07-03T14:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025921696_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_dc28cc9d66e29db6071941b7c972b1a7.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья начали четвертый цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, в частности, они займутся ликвидацией борщевика, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "В работах по приведению дорог в порядок задействованы порядка 1,5 тысячи единиц спецтехники. В рамках четвертого цикла добавился новый вид работ – ликвидация борщевика. Планируется устранить 2,8 тысячи гектаров нежелательной растительности", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Также сотрудники дорожных служб продолжат восстановление разметки, мойку ограждений, проезжей части, тротуаров, уборку мусора и покос травы в полосах отвода. Рабочие устранят ямы, отремонтируют светофоры, ограждения, искусственные неровности, знаки и линии освещения. В пресс-службе добавили, что качество проведенных работ по содержанию дорог контролируется с помощью специальной системы планирования и контроля.
https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026506659.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025921696_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_6d08843cd1d7033611a61783ca3c853a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье

В Подмосковье дорожные рабочие ликвидируют борщевик

© РИА Новости / Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор" | Перейти в медиабанкУничтожение борщевика в Подмосковье
Уничтожение борщевика в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"
Перейти в медиабанк
Уничтожение борщевика в Подмосковье . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья начали четвертый цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, в частности, они займутся ликвидацией борщевика, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В работах по приведению дорог в порядок задействованы порядка 1,5 тысячи единиц спецтехники. В рамках четвертого цикла добавился новый вид работ – ликвидация борщевика. Планируется устранить 2,8 тысячи гектаров нежелательной растительности", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Также сотрудники дорожных служб продолжат восстановление разметки, мойку ограждений, проезжей части, тротуаров, уборку мусора и покос травы в полосах отвода. Рабочие устранят ямы, отремонтируют светофоры, ограждения, искусственные неровности, знаки и линии освещения.
В пресс-службе добавили, что качество проведенных работ по содержанию дорог контролируется с помощью специальной системы планирования и контроля.
Овощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Аграрии Московской области собрали свыше 70 тысяч тонн тепличных овощей
1 июля, 13:45
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала