https://ria.ru/20250703/podmoskove--2026939970.html

Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье

Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2025

Дорожные службы приступят к ликвидации борщевика в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья начали четвертый цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, в частности, они займутся ликвидацией борщевика,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:27:00+03:00

2025-07-03T14:27:00+03:00

2025-07-03T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья начали четвертый цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, в частности, они займутся ликвидацией борщевика, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "В работах по приведению дорог в порядок задействованы порядка 1,5 тысячи единиц спецтехники. В рамках четвертого цикла добавился новый вид работ – ликвидация борщевика. Планируется устранить 2,8 тысячи гектаров нежелательной растительности", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Также сотрудники дорожных служб продолжат восстановление разметки, мойку ограждений, проезжей части, тротуаров, уборку мусора и покос травы в полосах отвода. Рабочие устранят ямы, отремонтируют светофоры, ограждения, искусственные неровности, знаки и линии освещения. В пресс-службе добавили, что качество проведенных работ по содержанию дорог контролируется с помощью специальной системы планирования и контроля.

https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026506659.html

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московская область (подмосковье)