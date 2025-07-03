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Почти 30 единиц лор-оборудования поступят в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 03.07.2025
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Новости Подмосковья
 
12:54 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/podmoskove--2026918514.html
Почти 30 единиц лор-оборудования поступят в Подмосковье в этом году
Почти 30 единиц лор-оборудования поступят в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 03.07.2025
Почти 30 единиц лор-оборудования поступят в Подмосковье в этом году
Поликлиники и больницы Подмосковья в этом году получат почти 30 единиц оборудования для лечения и диагностики лор-заболеваний, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:54:00+03:00
2025-07-03T12:54:00+03:00
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поликлиники и больницы Подмосковья в этом году получат почти 30 единиц оборудования для лечения и диагностики лор-заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Речь идет о лор-комбайнах, ларингоскопах, системах эндоскопической визуализации и другой медтехники. "Новое медицинское оборудование очень важно для диагностики и лечения различных заболеваний. Поэтому мы продолжаем обновлять больницы и поликлиники в Подмосковье — это нужно, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь. В этом году мы планируем поставить 29 единиц лор-оборудования, из них уже поступило 5", — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. По данным Минздрава, на закупку техники направлено более 107 миллионов рублей. Она поступит в 10 медицинских организаций, в том числе в Видновскую, Дмитровскую, Лобненскую, Одинцовскую, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и другие. Отмечается, что оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20250702/dispanser-2026754677.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Андрей Воробьев
Почти 30 единиц лор-оборудования поступят в Подмосковье в этом году

Около 30 единиц лор-оборудования поступят в поликлиники Подмосковья в 2025 году

© Depositphotos.com / casanowe1Отоларинголог осматривает ухо пациентки
Отоларинголог осматривает ухо пациентки - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Depositphotos.com / casanowe1
Отоларинголог осматривает ухо пациентки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поликлиники и больницы Подмосковья в этом году получат почти 30 единиц оборудования для лечения и диагностики лор-заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Речь идет о лор-комбайнах, ларингоскопах, системах эндоскопической визуализации и другой медтехники.
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"Новое медицинское оборудование очень важно для диагностики и лечения различных заболеваний. Поэтому мы продолжаем обновлять больницы и поликлиники в Подмосковье — это нужно, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь. В этом году мы планируем поставить 29 единиц лор-оборудования, из них уже поступило 5", — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
По данным Минздрава, на закупку техники направлено более 107 миллионов рублей. Она поступит в 10 медицинских организаций, в том числе в Видновскую, Дмитровскую, Лобненскую, Одинцовскую, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и другие.
Отмечается, что оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
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