https://ria.ru/20250703/podmoskove--2026918514.html

Почти 30 единиц лор-оборудования поступят в Подмосковье в этом году

Почти 30 единиц лор-оборудования поступят в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 03.07.2025

Почти 30 единиц лор-оборудования поступят в Подмосковье в этом году

Поликлиники и больницы Подмосковья в этом году получат почти 30 единиц оборудования для лечения и диагностики лор-заболеваний, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:54:00+03:00

2025-07-03T12:54:00+03:00

2025-07-03T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поликлиники и больницы Подмосковья в этом году получат почти 30 единиц оборудования для лечения и диагностики лор-заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Речь идет о лор-комбайнах, ларингоскопах, системах эндоскопической визуализации и другой медтехники. "Новое медицинское оборудование очень важно для диагностики и лечения различных заболеваний. Поэтому мы продолжаем обновлять больницы и поликлиники в Подмосковье — это нужно, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь. В этом году мы планируем поставить 29 единиц лор-оборудования, из них уже поступило 5", — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. По данным Минздрава, на закупку техники направлено более 107 миллионов рублей. Она поступит в 10 медицинских организаций, в том числе в Видновскую, Дмитровскую, Лобненскую, Одинцовскую, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и другие. Отмечается, что оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20250702/dispanser-2026754677.html

https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026513540.html

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева, андрей воробьев