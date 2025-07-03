https://ria.ru/20250703/podderzhka-2026955137.html

Путин пообещал поддержать новые российские бренды

Путин пообещал поддержать новые российские бренды - РИА Новости, 03.07.2025

Путин пообещал поддержать новые российские бренды

Российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:40:00+03:00

2025-07-03T15:40:00+03:00

2025-07-03T15:48:00+03:00

россия

экономика

санкт-петербург

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже в целом говорил об этом направлении недавно в Петербурге на Петербургском экономическом форуме. И мы, собственно говоря, не только там, мы везде об этом говорим и будем продолжать не только говорить, но и двигаться в этом направлении в сторону поддержки таких инициатив. Наши новые бренды, что очень важно, они в разных отраслях, вот сейчас я посмотрел на выставке - это и продукты питания, это одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени".

https://ria.ru/20250620/brendy-2024239668.html

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россия, экономика, санкт-петербург, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)