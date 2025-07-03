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Путин пообещал поддержать новые российские бренды - РИА Новости, 03.07.2025
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15:40 03.07.2025 (обновлено: 15:48 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/podderzhka-2026955137.html
Путин пообещал поддержать новые российские бренды
Путин пообещал поддержать новые российские бренды - РИА Новости, 03.07.2025
Путин пообещал поддержать новые российские бренды
Российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:40:00+03:00
2025-07-03T15:48:00+03:00
россия
экономика
санкт-петербург
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже в целом говорил об этом направлении недавно в Петербурге на Петербургском экономическом форуме. И мы, собственно говоря, не только там, мы везде об этом говорим и будем продолжать не только говорить, но и двигаться в этом направлении в сторону поддержки таких инициатив. Наши новые бренды, что очень важно, они в разных отраслях, вот сейчас я посмотрел на выставке - это и продукты питания, это одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени".
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россия
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россия, экономика, санкт-петербург, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Экономика, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин пообещал поддержать новые российские бренды

Путин: РФ поддержит инициативы граждан и новые российские бренды

Форум "Сильные идеи для нового времени"
Форум Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Форум "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже в целом говорил об этом направлении недавно в Петербурге на Петербургском экономическом форуме. И мы, собственно говоря, не только там, мы везде об этом говорим и будем продолжать не только говорить, но и двигаться в этом направлении в сторону поддержки таких инициатив. Наши новые бренды, что очень важно, они в разных отраслях, вот сейчас я посмотрел на выставке - это и продукты питания, это одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени".
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
РЭЦ и АСИ совместно поддержат растущие российские бренды
20 июня, 14:55
 
РоссияЭкономикаСанкт-ПетербургВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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