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Путин пообещал поддержать новые российские бренды
Путин пообещал поддержать новые российские бренды - РИА Новости, 03.07.2025
Путин пообещал поддержать новые российские бренды
Российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:40:00+03:00
2025-07-03T15:40:00+03:00
2025-07-03T15:48:00+03:00
россия
экономика
санкт-петербург
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже в целом говорил об этом направлении недавно в Петербурге на Петербургском экономическом форуме. И мы, собственно говоря, не только там, мы везде об этом говорим и будем продолжать не только говорить, но и двигаться в этом направлении в сторону поддержки таких инициатив. Наши новые бренды, что очень важно, они в разных отраслях, вот сейчас я посмотрел на выставке - это и продукты питания, это одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени".
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россия, экономика, санкт-петербург, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Экономика, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин пообещал поддержать новые российские бренды
Путин: РФ поддержит инициативы граждан и новые российские бренды