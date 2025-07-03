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Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных

Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных - РИА Новости, 03.07.2025

Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с директором управления оперативной деятельностью МККК Ясмин... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:24:00+03:00

2025-07-03T18:24:00+03:00

2025-07-03T18:34:00+03:00

международный комитет красного креста (мккк)

россия

курская область

татьяна москалькова

украина

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с директором управления оперативной деятельностью МККК Ясмин Пра-Дессимо и попросила ее активизировать работу по посещению российских военнопленных."В Доме прав человека прошла наша встреча с директором управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста Ясмин Пра-Дессимо. В центре внимания – возвращение удерживаемых на Украине жителей Курской области. Также убедительно просила активизировать работу по посещению пленных российских военнослужащих и розыску без вести пропавших", - сообщила она в своем Telegram-канале.Кроме того, по словам Москальковой, в ходе встречи обсудили пути улучшения взаимодействия по вопросам оказания гуманитарной помощи военнопленным и без вести пропавшим.

https://ria.ru/20250627/vsu-2025702356.html

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курская область

украина

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международный комитет красного креста (мккк), россия, курская область, татьяна москалькова, украина