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Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных - РИА Новости, 03.07.2025
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18:24 03.07.2025 (обновлено: 18:34 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/plennye-2027020229.html
Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных
Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных - РИА Новости, 03.07.2025
Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с директором управления оперативной деятельностью МККК Ясмин... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:24:00+03:00
2025-07-03T18:34:00+03:00
международный комитет красного креста (мккк)
россия
курская область
татьяна москалькова
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с директором управления оперативной деятельностью МККК Ясмин Пра-Дессимо и попросила ее активизировать работу по посещению российских военнопленных."В Доме прав человека прошла наша встреча с директором управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста Ясмин Пра-Дессимо. В центре внимания – возвращение удерживаемых на Украине жителей Курской области. Также убедительно просила активизировать работу по посещению пленных российских военнослужащих и розыску без вести пропавших", - сообщила она в своем Telegram-канале.Кроме того, по словам Москальковой, в ходе встречи обсудили пути улучшения взаимодействия по вопросам оказания гуманитарной помощи военнопленным и без вести пропавшим.
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международный комитет красного креста (мккк), россия, курская область, татьяна москалькова, украина
Международный комитет Красного Креста (МККК), Россия, Курская область, Татьяна Москалькова, Украина
Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных

Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных РФ

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с директором управления оперативной деятельностью МККК Ясмин Пра-Дессимо и попросила ее активизировать работу по посещению российских военнопленных.
"В Доме прав человека прошла наша встреча с директором управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста Ясмин Пра-Дессимо. В центре внимания – возвращение удерживаемых на Украине жителей Курской области. Также убедительно просила активизировать работу по посещению пленных российских военнослужащих и розыску без вести пропавших", - сообщила она в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Москальковой, в ходе встречи обсудили пути улучшения взаимодействия по вопросам оказания гуманитарной помощи военнопленным и без вести пропавшим.
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Международный комитет Красного Креста (МККК)РоссияКурская областьТатьяна МоскальковаУкраина
 
 
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