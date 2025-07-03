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В Петербурге в пятницу ожидается первое июльское наводнение за 160 лет - РИА Новости, 03.07.2025
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12:41 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/peterburg-2026913993.html
В Петербурге в пятницу ожидается первое июльское наводнение за 160 лет
В Петербурге в пятницу ожидается первое июльское наводнение за 160 лет - РИА Новости, 03.07.2025
В Петербурге в пятницу ожидается первое июльское наводнение за 160 лет
Наводнение ожидается в Санкт-Петербурге в пятницу в связи с усилением западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет, сообщил главный... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:41:00+03:00
2025-07-03T12:41:00+03:00
санкт-петербург
финский залив
нева (река)
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Наводнение ожидается в Санкт-Петербурге в пятницу в связи с усилением западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Завтра, 4 июля, мы переживём исторический момент для города. В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение", – написал он в своем Telegram-канале. Как пояснил синоптик, за всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года. "После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени", – отметил Колесов. По его прогнозу, западный ветер начнёт усиливаться в пятницу утром и сохранится в течение дня. Порывы ветра на акватории Финского залива, Невской губы ожидаются до 20-25 метров в секунду, что создаст условия для нагонного наводнения. Сила ветра в Петербурге составит до 20 метров в секунду. "Наводнение ожидается в районе 6-9 утра 4 июля, максимум подъёма воды вероятного наводнения до 170-190 сантиметров будет несколько позднее до обеда", – заключил синоптик. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://ria.ru/20250703/peterburg-2026900378.html
санкт-петербург
финский залив
нева (река)
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санкт-петербург, финский залив, нева (река), александр колесов
Санкт-Петербург, Финский залив, Нева (река), Александр Колесов
В Петербурге в пятницу ожидается первое июльское наводнение за 160 лет

Синоптик Колесов: в Петербурге ожидается первое июльское наводнение за 160 лет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Наводнение ожидается в Санкт-Петербурге в пятницу в связи с усилением западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Завтра, 4 июля, мы переживём исторический момент для города. В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение", – написал он в своем Telegram-канале.
Как пояснил синоптик, за всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года. "После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени", – отметил Колесов.
По его прогнозу, западный ветер начнёт усиливаться в пятницу утром и сохранится в течение дня. Порывы ветра на акватории Финского залива, Невской губы ожидаются до 20-25 метров в секунду, что создаст условия для нагонного наводнения. Сила ветра в Петербурге составит до 20 метров в секунду.
"Наводнение ожидается в районе 6-9 утра 4 июля, максимум подъёма воды вероятного наводнения до 170-190 сантиметров будет несколько позднее до обеда", – заключил синоптик.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
Река Нева в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Петербурге планируют закрыть дамбу из-за угрозы наводнения
11:41
 
Санкт-ПетербургФинский заливНева (река)Александр Колесов
 
 
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