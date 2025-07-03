https://ria.ru/20250703/peskov-2026906373.html

Песков: Россия публично не обсуждает проекты меморандумов по Украине

Песков: Россия публично не обсуждает проекты меморандумов по Украине - РИА Новости, 03.07.2025

Песков: Россия публично не обсуждает проекты меморандумов по Украине

Россия публично не обсуждает содержание проектов меморандумов по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:12:00+03:00

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специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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украина

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия публично не обсуждает содержание проектов меморандумов по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не обсуждаем публично меморандум и содержание меморандума, который мы еще даже не обсуждали с украинской стороной. Мы считаем, что обсуждение через СМИ может только навредить процессу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250703/germaniya-2026781276.html

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дмитрий песков, россия, украина