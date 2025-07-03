https://ria.ru/20250703/peregovory-2026906275.html

Песков рассказал о процессе согласования дат переговоров России и Украины

Песков рассказал о процессе согласования дат переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.07.2025

Песков рассказал о процессе согласования дат переговоров России и Украины

В процессе согласования сроков нового раунда переговоров России и Украины нет "затыков", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:12:00+03:00

2025-07-03T12:12:00+03:00

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россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В процессе согласования сроков нового раунда переговоров России и Украины нет "затыков", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам", - сказал Песков журналистам. ​

https://ria.ru/20250701/peregovory-2026500779.html

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россия, украина, дмитрий песков