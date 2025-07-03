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Жительница Кубани отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте - РИА Новости, 03.07.2025
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15:30 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/pasport-2026951969.html
Жительница Кубани отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте
Жительница Кубани отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте - РИА Новости, 03.07.2025
Жительница Кубани отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодарского края обязал выплатить компенсацию местной жительнице, которой оформили загранпаспорт с ошибкой и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:30:00+03:00
2025-07-03T15:30:00+03:00
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодарского края обязал выплатить компенсацию местной жительнице, которой оформили загранпаспорт с ошибкой и поэтому не выпустили за границу, сообщила пресс-служба суда. Согласно материалам суда, в Староминском отделе МВД допустили ошибку при оформлении загранпаспорта жительнице Кубани, указав в документе неверный пол. Вследствие этого при проверке паспорта спецслужбами в аэропорту паспорт у женщины был изъят, а запланированная поездка за рубеж не состоялась. "Частично удовлетворяя иск туристки, суды установили, что при оформлении загранпаспорта в районном отделе МВД была допущена техническая ошибка в графе "пол". Опечатка выявилась непосредственно перед вылетом в аэропорту во время проверки документов сотрудниками спецслужб… Суды обязали взыскать с МВД Российской Федерации в пользу истца более 230 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Суд признал компенсацию морального вреда справедливой, отметили в пресс-службе суда.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Жительница Кубани отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте

На Кубани женщина отсудила у МВД 230 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте

© РИА Новости / Илья ПиталевЗагранпаспорт
Загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Загранпаспорт. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодарского края обязал выплатить компенсацию местной жительнице, которой оформили загранпаспорт с ошибкой и поэтому не выпустили за границу, сообщила пресс-служба суда.
Согласно материалам суда, в Староминском отделе МВД допустили ошибку при оформлении загранпаспорта жительнице Кубани, указав в документе неверный пол. Вследствие этого при проверке паспорта спецслужбами в аэропорту паспорт у женщины был изъят, а запланированная поездка за рубеж не состоялась.
«
"Частично удовлетворяя иск туристки, суды установили, что при оформлении загранпаспорта в районном отделе МВД была допущена техническая ошибка в графе "пол". Опечатка выявилась непосредственно перед вылетом в аэропорту во время проверки документов сотрудниками спецслужб… Суды обязали взыскать с МВД Российской Федерации в пользу истца более 230 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд признал компенсацию морального вреда справедливой, отметили в пресс-службе суда.
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