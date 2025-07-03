https://ria.ru/20250703/pasport-2026951969.html

Жительница Кубани отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Жительница Кубани отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте - РИА Новости, 03.07.2025

Жительница Кубани отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодарского края обязал выплатить компенсацию местной жительнице, которой оформили загранпаспорт с ошибкой и... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:30:00+03:00

2025-07-03T15:30:00+03:00

2025-07-03T15:30:00+03:00

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16328/66/163286683_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_cfb1a2495663ce2428c6a4731d6227a4.jpg

КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодарского края обязал выплатить компенсацию местной жительнице, которой оформили загранпаспорт с ошибкой и поэтому не выпустили за границу, сообщила пресс-служба суда. Согласно материалам суда, в Староминском отделе МВД допустили ошибку при оформлении загранпаспорта жительнице Кубани, указав в документе неверный пол. Вследствие этого при проверке паспорта спецслужбами в аэропорту паспорт у женщины был изъят, а запланированная поездка за рубеж не состоялась. "Частично удовлетворяя иск туристки, суды установили, что при оформлении загранпаспорта в районном отделе МВД была допущена техническая ошибка в графе "пол". Опечатка выявилась непосредственно перед вылетом в аэропорту во время проверки документов сотрудниками спецслужб… Суды обязали взыскать с МВД Российской Федерации в пользу истца более 230 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Суд признал компенсацию морального вреда справедливой, отметили в пресс-службе суда.

https://ria.ru/20250423/pasport-2012866279.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край