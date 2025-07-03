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Пасечник отреагировал на гибель экс-главы администрации Луганска

Пасечник отреагировал на гибель экс-главы администрации Луганска - РИА Новости, 03.07.2025

Пасечник отреагировал на гибель экс-главы администрации Луганска

Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя гибель бывшего главы администрации Луганска Манолиса Пилавова, заявил, что все виновные будут найдены и неминуемо понесут РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:11:00+03:00

2025-07-03T17:11:00+03:00

2025-07-03T17:11:00+03:00

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя гибель бывшего главы администрации Луганска Манолиса Пилавова, заявил, что все виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание. Ранее в четверг правительство региона сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в городе. "Стало известно, что сегодня в результате подлого теракта в центре Луганска погиб бывший глава администрации столицы нашей республики Манолис Пилавов... Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание", - написал Пасечник в Telegram-канале. Глава республики также выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20250703/mvd-2026974212.html

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в мире, луганск, луганская народная республика, манолис пилавов, леонид пасечник