https://ria.ru/20250703/oruzhie-2026870651.html

В Раде сравнили приостановку США поставок оружия с нападением на Украину

В Раде сравнили приостановку США поставок оружия с нападением на Украину - РИА Новости, 03.07.2025

В Раде сравнили приостановку США поставок оружия с нападением на Украину

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко сравнил приостановку США поставок оружия с нападением на... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:36:00+03:00

2025-07-03T09:36:00+03:00

2025-07-03T09:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко сравнил приостановку США поставок оружия с нападением на Украину. Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после сообщений о приостановке поставок вооружения Киеву заявила, что США больше не являются союзником Украины. "После того, как пришла эта администрация (США – ред.), мы сами предложили, чтобы они с нами наши ископаемые добывали. И все хлопали в ладоши, что сейчас мы это сделаем, и нам будут поставлять оружие. В результате, мы подписали все договоренности, а на выходе имеем то, что нам уменьшают поставки оружия. Тут можно оценить все эти договоренности как то, что две страны, которые на нас напали, гаранты будапештского меморандума, одни забирают у нас территории, вторые - полезные ископаемые", - сказал Костенко в интервью радио NV. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026869439.html

https://ria.ru/20250703/germaniya-2026781276.html

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украина, сша, киев, дмитрий песков, верховная рада украины, nbc