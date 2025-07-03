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СМИ: Киев сменил тактику в выпрашивании оружия у США - РИА Новости, 03.07.2025
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00:58 03.07.2025 (обновлено: 08:55 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/oruzhie-2026844102.html
СМИ: Киев сменил тактику в выпрашивании оружия у США
СМИ: Киев сменил тактику в выпрашивании оружия у США - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ: Киев сменил тактику в выпрашивании оружия у США
Киевский режим сменил тактику выпрашивания оружия у США, теперь он хочет получить разрешение от Вашингтона на закупку американского оружия через Европу,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T00:58:00+03:00
2025-07-03T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский режим сменил тактику выпрашивания оружия у США, теперь он хочет получить разрешение от Вашингтона на закупку американского оружия через Европу, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники."Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия…— попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины", — говорится в материале. В рамках этой стратегии власти некоторых европейских государств изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для передачи Украине, пишет издание. Тем не менее, пока ни одна из упомянутых стран не добилась никаких договоренностей на этот счет. Один из источников заявил, что такая передача оружия требует одобрения от США, детали в настоящее время обсуждаются. В частности, по информации издания, переговоры будут касаться снятия ограничений США на использование Киевом американского оружия. Во вторник Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные сообщения, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026838412.html
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сша, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, politico, nbc, нато
США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Politico, NBC, НАТО
СМИ: Киев сменил тактику в выпрашивании оружия у США

Politico: Киев сменил тактику в выпрашивании оружия у США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский режим сменил тактику выпрашивания оружия у США, теперь он хочет получить разрешение от Вашингтона на закупку американского оружия через Европу, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
«
"Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия…— попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины", — говорится в материале.
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В рамках этой стратегии власти некоторых европейских государств изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для передачи Украине, пишет издание.
Тем не менее, пока ни одна из упомянутых стран не добилась никаких договоренностей на этот счет. Один из источников заявил, что такая передача оружия требует одобрения от США, детали в настоящее время обсуждаются.
В частности, по информации издания, переговоры будут касаться снятия ограничений США на использование Киевом американского оружия.
Во вторник Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные сообщения, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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