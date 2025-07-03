https://ria.ru/20250703/orenburg-2026916026.html
Экс-зампрефекта округа Москвы Юмадилова назначили врио мэра Оренбурга
Экс-зампрефекта округа Москвы Юмадилова назначили врио мэра Оренбурга - РИА Новости, 03.07.2025
Экс-зампрефекта округа Москвы Юмадилова назначили врио мэра Оренбурга
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев назначил временно исполняющим обязанности мэра Оренбурга бывшего заместителя префекта Юго-Восточного... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:46:00+03:00
2025-07-03T12:46:00+03:00
2025-07-03T12:46:00+03:00
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УФА, 3 июл – РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев назначил временно исполняющим обязанности мэра Оренбурга бывшего заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы Альберта Юмадилова после отставки прежнего градоначальника. Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин, в феврале ушедший в зону спецоперации, подал в отставку, чтобы продлить добровольческий контракт с Минобороны. "Назначил временно исполняющего полномочия главы города Оренбурга – Альберта Рашитовича Юмадилова. Окончил МГУ. Человек с серьезным управленческим опытом – работал, в том числе, первым заместителем префекта Юго-Восточного административного округа г. Москвы, в котором проживают более полутора миллиона человек. Курировал вопросы благоустройства, ЖКХ, реализацию крупных инфраструктурных проектов. Понимает структуру городского хозяйства и сможет обеспечить системное решение вопросов в областном центре", - написал Солнцев в своем Telegram-канале. Он добавил, что поставил перед Юмадиловым все задачи. "Запросы у жителей города простые и справедливые. Рассчитываю на эффективность и конкретные результаты", - отметил Солнцев. Оренбургская мэрия в свою очередь сообщает, что горсовет принял отставку Салмина, который руководил городом с 2022 года.
https://ria.ru/20250625/orenburg-2025341638.html
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политика, жкх, москва, оренбург, оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Политика, ЖКХ, Москва, Оренбург, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Экс-зампрефекта округа Москвы Юмадилова назначили врио мэра Оренбурга
Солнцев назначил Юмадилова временно исполняющим обязанности мэра Оренбурга
УФА, 3 июл – РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев назначил временно исполняющим обязанности мэра Оренбурга бывшего заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы Альберта Юмадилова после отставки прежнего градоначальника.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин, в феврале ушедший в зону спецоперации, подал в отставку, чтобы продлить добровольческий контракт с Минобороны.
"Назначил временно исполняющего полномочия главы города Оренбурга – Альберта Рашитовича Юмадилова. Окончил МГУ. Человек с серьезным управленческим опытом – работал, в том числе, первым заместителем префекта Юго-Восточного административного округа г. Москвы, в котором проживают более полутора миллиона человек. Курировал вопросы благоустройства, ЖКХ, реализацию крупных инфраструктурных проектов. Понимает структуру городского хозяйства и сможет обеспечить системное решение вопросов в областном центре", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что поставил перед Юмадиловым все задачи. "Запросы у жителей города простые и справедливые. Рассчитываю на эффективность и конкретные результаты", - отметил Солнцев.
Оренбургская мэрия в свою очередь сообщает, что горсовет принял отставку Салмина, который руководил городом с 2022 года.