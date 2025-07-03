https://ria.ru/20250703/orenburg-2026916026.html

Экс-зампрефекта округа Москвы Юмадилова назначили врио мэра Оренбурга

Экс-зампрефекта округа Москвы Юмадилова назначили врио мэра Оренбурга - РИА Новости, 03.07.2025

Экс-зампрефекта округа Москвы Юмадилова назначили врио мэра Оренбурга

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев назначил временно исполняющим обязанности мэра Оренбурга бывшего заместителя префекта Юго-Восточного... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:46:00+03:00

2025-07-03T12:46:00+03:00

2025-07-03T12:46:00+03:00

оренбургская область

политика

жкх

москва

оренбург

оренбургская область

евгений солнцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026914344_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_bff6b05c1f7569c3f4af1d4aa90af068.jpg

УФА, 3 июл – РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев назначил временно исполняющим обязанности мэра Оренбурга бывшего заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы Альберта Юмадилова после отставки прежнего градоначальника. Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин, в феврале ушедший в зону спецоперации, подал в отставку, чтобы продлить добровольческий контракт с Минобороны. "Назначил временно исполняющего полномочия главы города Оренбурга – Альберта Рашитовича Юмадилова. Окончил МГУ. Человек с серьезным управленческим опытом – работал, в том числе, первым заместителем префекта Юго-Восточного административного округа г. Москвы, в котором проживают более полутора миллиона человек. Курировал вопросы благоустройства, ЖКХ, реализацию крупных инфраструктурных проектов. Понимает структуру городского хозяйства и сможет обеспечить системное решение вопросов в областном центре", - написал Солнцев в своем Telegram-канале. Он добавил, что поставил перед Юмадиловым все задачи. "Запросы у жителей города простые и справедливые. Рассчитываю на эффективность и конкретные результаты", - отметил Солнцев. Оренбургская мэрия в свою очередь сообщает, что горсовет принял отставку Салмина, который руководил городом с 2022 года.

https://ria.ru/20250625/orenburg-2025341638.html

https://ria.ru/20250701/orenburg-2026450787.html

москва

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, жкх, москва, оренбург, оренбургская область, евгений солнцев