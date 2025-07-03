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Орбан назвал причины нападок Киева на Венгрию - РИА Новости, 03.07.2025
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15:56 03.07.2025 (обновлено: 16:07 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/orban-2026961018.html
Орбан назвал причины нападок Киева на Венгрию
Орбан назвал причины нападок Киева на Венгрию - РИА Новости, 03.07.2025
Орбан назвал причины нападок Киева на Венгрию
Киев всё более рьяно нападает на Будапешт из-за того, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС, но на это есть фундаментальные и стратегические... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:56:00+03:00
2025-07-03T16:07:00+03:00
в мире
украина
венгрия
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Киев всё более рьяно нападает на Будапешт из-за того, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС, но на это есть фундаментальные и стратегические причины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Украинцы все более рьяно нападают на Венгрию, потому что мы остановили вступление Украины в ЕС в Брюсселе. Украинцы должны понять, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС по фундаментальным и стратегическим причинам: мы не хотим войны и не хотим, чтобы была разрушена европейская, в том числе венгерская, экономика", - написал Орбан в соцсети Facebook*.Он подчеркнул, что "Киеву надо признать, что не он будет указывать венгерскому народу, что думать". Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге в четверг заявил, что спецслужбы Украины связывались с венгерскими журналистами, пытаясь повлиять на отношение венгров к вступлению Киева в Евросоюз. Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, facebook, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Facebook, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Орбан назвал причины нападок Киева на Венгрию

Орбан: Киев нападает на Венгрию из-за того, что она против его вступления в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Киев всё более рьяно нападает на Будапешт из-за того, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС, но на это есть фундаментальные и стратегические причины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Украинцы все более рьяно нападают на Венгрию, потому что мы остановили вступление Украины в ЕС в Брюсселе. Украинцы должны понять, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС по фундаментальным и стратегическим причинам: мы не хотим войны и не хотим, чтобы была разрушена европейская, в том числе венгерская, экономика", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии
18 мая, 19:50
Он подчеркнул, что "Киеву надо признать, что не он будет указывать венгерскому народу, что думать".
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге в четверг заявил, что спецслужбы Украины связывались с венгерскими журналистами, пытаясь повлиять на отношение венгров к вступлению Киева в Евросоюз.
Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет колонизировать Украину, заявил Орбан
15 марта, 14:45
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзFacebookВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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