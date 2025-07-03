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В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:27:00+03:00
2025-07-03T02:27:00+03:00
2025-07-03T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА