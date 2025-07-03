https://ria.ru/20250703/opasnost-2026848167.html

В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025

В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T02:27:00+03:00

2025-07-03T02:27:00+03:00

2025-07-03T10:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250703/obstrel-2026843126.html

липецкая область

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липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)