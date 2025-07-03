https://ria.ru/20250703/opasnost--2026864595.html

В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА

В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025

В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА

Беспилотная опасность объявлена на территории Удмуртии из-за БПЛА в соседних субъектах, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:47:00+03:00

2025-07-03T08:47:00+03:00

2025-07-03T08:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр бречалов

безопасность

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УФА, 3 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Удмуртии из-за БПЛА в соседних субъектах, заявил глава республики Александр Бречалов. Ранее госкомитет региона по ЧС объявил в Удмуртии беспилотную опасность. Бречалов уточнил, что сообщение о беспилотной опасности получили все жители Удмуртии по смс-рассылке. "Мы получили информацию от Минобороны, что в соседних регионах замечены БПЛА и тут же проинформировали вас. Но это не говорит, что ситуация критичная. По информации службы безопасности, БПЛА находятся на территории соседних субъектов. Обо всём, что будет происходить, я буду сразу информировать", - сказал Бречалов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее БПЛА атаковали ижевское предприятие, в результате три человека погибли, 42 пострадали.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250703/boets--2026864457.html

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александр бречалов, безопасность