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В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на территории Удмуртии из-за БПЛА в соседних субъектах, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:47:00+03:00
2025-07-03T08:47:00+03:00
2025-07-03T08:47:00+03:00
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александр бречалов
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УФА, 3 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Удмуртии из-за БПЛА в соседних субъектах, заявил глава республики Александр Бречалов. Ранее госкомитет региона по ЧС объявил в Удмуртии беспилотную опасность. Бречалов уточнил, что сообщение о беспилотной опасности получили все жители Удмуртии по смс-рассылке. "Мы получили информацию от Минобороны, что в соседних регионах замечены БПЛА и тут же проинформировали вас. Но это не говорит, что ситуация критичная. По информации службы безопасности, БПЛА находятся на территории соседних субъектов. Обо всём, что будет происходить, я буду сразу информировать", - сказал Бречалов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее БПЛА атаковали ижевское предприятие, в результате три человека погибли, 42 пострадали.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр бречалов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Бречалов, Безопасность
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена в Удмуртии из-за БПЛА в соседних регионах