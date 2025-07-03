https://ria.ru/20250703/omsk-2026932112.html

Хоценко обсудил развитие здравоохранения Омской области

Хоценко обсудил развитие здравоохранения Омской области - РИА Новости, 03.07.2025

Хоценко обсудил развитие здравоохранения Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова обсудили развитие здравоохранения региона, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:04:00+03:00

2025-07-03T14:04:00+03:00

2025-07-03T14:04:00+03:00

омская область

здоровье - общество

омская область

виталий хоценко

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова обсудили развитие здравоохранения региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. На рабочей встрече они определили приоритеты повышения качества медицинской помощи и кадрового обеспечения. Также были проанализированы текущие результаты работы отрасли и реализация нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Особое внимание было уделено кадровому обеспечению здравоохранения. В Омской области организовано трудоустройство ординаторов второго года обучения на должности врачей-стажеров. Сейчас в лечебных учреждениях работают 144 таких специалиста. "Демографические цели — наш приоритет. Впервые за десятилетие у нас с начала года положительное сальдо по миграции — Омская область приросла более чем на 500 человек. Важнейшая задача — повышение рождаемости. Развитие комплексной системы поддержки семей будет стимулировать рождение в семьях вторых и последующих детей", - сказал Виталий Хоценко. Руководитель Росздравнадзора отметила, что наличие в Омской области профильного вуза и медколледжей дает преимущества и колоссальную возможность для решения проблем с кадрами в отрасли. Самойлова положительно оценила системную работу региона по развитию отрасли и дала рекомендации, касающиеся усиления работы по конкретным направлениям и медицинским организациям.

https://ria.ru/20250626/khotsenko-2025488513.html

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омская область

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здоровье - общество, омская область, виталий хоценко, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)