https://ria.ru/20250703/omsk-2026932112.html
Хоценко обсудил развитие здравоохранения Омской области
Хоценко обсудил развитие здравоохранения Омской области - РИА Новости, 03.07.2025
Хоценко обсудил развитие здравоохранения Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова обсудили развитие здравоохранения региона, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:04:00+03:00
2025-07-03T14:04:00+03:00
2025-07-03T14:04:00+03:00
омская область
здоровье - общество
омская область
виталий хоценко
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова обсудили развитие здравоохранения региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. На рабочей встрече они определили приоритеты повышения качества медицинской помощи и кадрового обеспечения. Также были проанализированы текущие результаты работы отрасли и реализация нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Особое внимание было уделено кадровому обеспечению здравоохранения. В Омской области организовано трудоустройство ординаторов второго года обучения на должности врачей-стажеров. Сейчас в лечебных учреждениях работают 144 таких специалиста. "Демографические цели — наш приоритет. Впервые за десятилетие у нас с начала года положительное сальдо по миграции — Омская область приросла более чем на 500 человек. Важнейшая задача — повышение рождаемости. Развитие комплексной системы поддержки семей будет стимулировать рождение в семьях вторых и последующих детей", - сказал Виталий Хоценко. Руководитель Росздравнадзора отметила, что наличие в Омской области профильного вуза и медколледжей дает преимущества и колоссальную возможность для решения проблем с кадрами в отрасли. Самойлова положительно оценила системную работу региона по развитию отрасли и дала рекомендации, касающиеся усиления работы по конкретным направлениям и медицинским организациям.
https://ria.ru/20250626/khotsenko-2025488513.html
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здоровье - общество, омская область, виталий хоценко, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Омская область , Здоровье - Общество, Омская область, Виталий Хоценко, Алла Самойлова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Хоценко обсудил развитие здравоохранения Омской области
Хоценко и глава Росздравнадзора обсудили развитие здравоохранения Омской области
ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова обсудили развитие здравоохранения региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
На рабочей встрече они определили приоритеты повышения качества медицинской помощи и кадрового обеспечения. Также были проанализированы текущие результаты работы отрасли и реализация нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Особое внимание было уделено кадровому обеспечению здравоохранения. В Омской области организовано трудоустройство ординаторов второго года обучения на должности врачей-стажеров. Сейчас в лечебных учреждениях работают 144 таких специалиста.
"Демографические цели — наш приоритет. Впервые за десятилетие у нас с начала года положительное сальдо по миграции — Омская область приросла более чем на 500 человек. Важнейшая задача — повышение рождаемости. Развитие комплексной системы поддержки семей будет стимулировать рождение в семьях вторых и последующих детей", - сказал Виталий Хоценко.
Руководитель Росздравнадзора отметила, что наличие в Омской области профильного вуза и медколледжей дает преимущества и колоссальную возможность для решения проблем с кадрами в отрасли. Самойлова положительно оценила системную работу региона по развитию отрасли и дала рекомендации, касающиеся усиления работы по конкретным направлениям и медицинским организациям.