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Как сложились судьбы трех жен олигарха Калмановича - РИА Новости, 03.07.2025
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19:03 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/oligarkh-2026965114.html
Как сложились судьбы трех жен олигарха Калмановича
Как сложились судьбы трех жен олигарха Калмановича - РИА Новости, 03.07.2025
Как сложились судьбы трех жен олигарха Калмановича
Бизнесмен с дворянским титулом "фон", бывший шпион, владелец крокодильих ферм в Африке и баскетбольных клубов в России — Шабтай Калманович был одной из самых... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:03:00+03:00
2025-07-03T19:03:00+03:00
израиль
африка
россия
алла пугачева
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бизнесмен с дворянским титулом "фон", бывший шпион, владелец крокодильих ферм в Африке и баскетбольных клубов в России — Шабтай Калманович был одной из самых ярких фигур отечественного бизнеса. В 2009 году его убили, но главная драма разыгралась после похорон. Кому достались миллионы? Почему одна из вдов до получала угрозы? И что произошло с детьми убитого олигарха?Эксцентричный миллионер с тремя паспортамиШабтай фон Калманович коллекционировал не только бизнесы, но и гражданства. Паспорта Израиля, России и Литвы позволяли ему чувствовать себя свободно в любой точке мира. Дворянскую приставку "фон" пожаловал литовский аристократ — звучало солидно для человека, который начинал с адаптации советских эмигрантов.Источники доходов поражали разнообразием: от крокодильих ферм в Африке до строительства стадионов, от торговли продуктами до баскетбольных клубов. "Потекли первые деньги в Африке, потом бизнес расширился на Европу", — рассказывал сам Калманович о своих успехах.Первая муза из поликлиникиПервой супругой стала Татьяна Ярославская — ленинградский гинеколог, с которой Шабтай познакомился в Израиле в середине семидесятых. Тогда он работал с эмигрантами и жил скромно.Именно Татьяна подтолкнула его к активному заработку. "Взбей из молока масло", — говорила она, глядя на амбициозного мужа. В 1977 году родилась дочь Лиат, но семейную идиллию разрушил арест по обвинению в шпионаже.Срок за шпионаж в пользу СССР и пять лет тюрьмы похоронили брак. За выход по УДО ходатайствовал Горбачев и другие советских политиков.Несбывшиеся мечты о ПримадоннеКалманович пытался покорить главную звезду эстрады — Аллу Пугачеву. Планы были серьезные: официальное предложение руки и сердца, пышная свадьба, статус мужа самой известной певицы страны.Но Примадонна ловко уклонялась от матримониальных планов поклонника. Принимала дорогие подарки, проводила с ним вечера, позволяла дружить — но дальше не шла. Возможно, чувствовала что-то неладное или просто не испытывала романтических чувств.Для амбициозного бизнесмена это стало болезненным поражением. Заполучить Пугачеву означало бы получить громкий статус — стать мужем иконы советской эстрады.Красотка из криминальных круговНастоящим глотком свежего воздуха стала встреча с 20-летней Анастасией Брилевой — уроженкой литовского городка, которая приехала покорять Москву в бурные девяностые. Девушка не любила свое имя Наталья и сменила его на более звучное.Работала помощницей у криминального авторитета Отари Квантришвили. Обладала редким сочетанием: внешность славянской красавицы плюс деловая хватка и амбиции. В бурные девяностые богачи не скупились на экстравагантные подарки — дарили "Майбахи" за один ужин, а однажды поклонник даже пообещал Анастасии собственный остров.Именно через Квантришвили молодая женщина встретила Калмановича. Разница в возрасте составляла четверть века, но это никого не смущало.Продюсер Земфиры и семейные скандалыАнастасия не собиралась становиться "домашней женой богатого мужа". Она активно занялась продюсированием и добилась впечатляющих результатов. Главным открытием стала Земфира — проект принес колоссальную прибыль и славу.В 1998 году родилась дочь Даниэлла, но семейная жизнь превратилась в сплошной кошмар. Калманович ревновал жену к работе, особенно к тесному сотрудничеству с рок-звездой.Апогеем недоверия стала установка камер в доме и офисе, которые зафиксировали компрометирующие сцены. Это стало последней каплей — пара развелась в начале двухтысячных.Борьба за дочьПосле развода началась настоящая война. Дочь Даниэлла осталась с отцом в Израиле, а Анастасия пыталась через суд вернуть ребенка в Россию. Юридически опекунство оформили на старшую дочь Калмановича от первого брака — Лиат.По словам самой Анастасии, после развода у нее остались лишь паспорт, джинсы, кеды и триста долларов. Хотя по другим данным, она получила недвижимость и драгоценности.Последняя любовь с баскетбольной площадкиТретьей избранницей стала профессиональная спортсменка Анна Архипова, снова моложе супруга на 25 лет. Играла в баскетбол за УГМК, пока олигарх не предложил ей должность генерального менеджера в своем клубе "Спарта&amp;К".Поначалу спортсменка сопротивлялась служебному роману, но настойчивость Калмановича сломила сопротивление. Эти отношения оказались самыми гармоничными в его жизни — без истерик, скандалов и взаимных обвинений.Родились сыновья-близнецы Александр и Григорий в 2005 году. "Настоящее сокровище", — так отзывался бизнесмен о последней жене, которая поддерживала его во время болезней и операций.Автоматные очереди и наследственные войныВторого ноября 2009 года неизвестные расстреляли "Мерседес" олигарха из автоматического оружия. Убийство произошло средь бела дня на московской улице. Заказчиков так и не нашли.После похорон началась настоящая война за наследство. По завещанию основная часть состояния — около тридцати миллионов долларов — досталась дочери Даниэлле от второго брака.Анна Архипова получила дом в подмосковном Видном и право воспитывать сыновей. Старшая дочь Лиат унаследовала израильскую недвижимость и формально стала опекуном младшей сестры.Жизнь после трагедииСпустя пятнадцать лет после убийства олигарха судьбы его бывших супруг кардинально различаются. Татьяна Ярославская полностью ушла из публичного пространства после развода. Старшая дочь, 48-летняя Лиат, ведет закрытый образ жизни, управляя доставшейся недвижимостью.Анастасия обосновалась в Юрмале с новым мужем — продюсером Федором Фоминым, за которого вышла замуж в 2010 году, и сыном Тихоном. По данным СМИ, в первые годы после трагедии за ней велась слежка из-за конфликтов вокруг наследства. Сейчас Брилева не афиширует свою личную жизнь, и практически не общается с 27-летней дочерью Даниэллой, которая живет в Израиле.Анна Архипова продолжает заниматься баскетбольным бизнесом. По информации из открытых источников, в первые годы после смерти мужа она получала угрозы от криминальных группировок, претендующих на долю в наследстве. 20-летние сыновья Калмановича живут с матерью и не участвуют в публичных конфликтах вокруг наследства.
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израиль, африка, россия, алла пугачева
Израиль, Африка, Россия, Алла Пугачева

Как сложились судьбы трех жен олигарха Калмановича

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрощание с Шабтаем Калмановичем в подмосковном Видном
Прощание с Шабтаем Калмановичем в подмосковном Видном - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бизнесмен с дворянским титулом "фон", бывший шпион, владелец крокодильих ферм в Африке и баскетбольных клубов в России — Шабтай Калманович был одной из самых ярких фигур отечественного бизнеса. В 2009 году его убили, но главная драма разыгралась после похорон. Кому достались миллионы? Почему одна из вдов до получала угрозы? И что произошло с детьми убитого олигарха?

Эксцентричный миллионер с тремя паспортами

Шабтай фон Калманович коллекционировал не только бизнесы, но и гражданства. Паспорта Израиля, России и Литвы позволяли ему чувствовать себя свободно в любой точке мира. Дворянскую приставку "фон" пожаловал литовский аристократ — звучало солидно для человека, который начинал с адаптации советских эмигрантов.
Источники доходов поражали разнообразием: от крокодильих ферм в Африке до строительства стадионов, от торговли продуктами до баскетбольных клубов. "Потекли первые деньги в Африке, потом бизнес расширился на Европу", — рассказывал сам Калманович о своих успехах.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПевец Николай Басков и композитор Игорь Крутой во Дворце спорта "Видное" во время прощания с известным бизнесменом, владельцем баскетбольной команды "Спартак", генеральным менеджером женской сборной России Шабтаем Калмановичем
Певец Николай Басков и композитор Игорь Крутой во Дворце спорта Видное во время прощания с известным бизнесменом, владельцем баскетбольной команды Спартак, генеральным менеджером женской сборной России Шабтаем Калмановичем - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Певец Николай Басков и композитор Игорь Крутой во Дворце спорта "Видное" во время прощания с известным бизнесменом, владельцем баскетбольной команды "Спартак", генеральным менеджером женской сборной России Шабтаем Калмановичем

Первая муза из поликлиники

Первой супругой стала Татьяна Ярославская — ленинградский гинеколог, с которой Шабтай познакомился в Израиле в середине семидесятых. Тогда он работал с эмигрантами и жил скромно.
Именно Татьяна подтолкнула его к активному заработку. "Взбей из молока масло", — говорила она, глядя на амбициозного мужа. В 1977 году родилась дочь Лиат, но семейную идиллию разрушил арест по обвинению в шпионаже.
Срок за шпионаж в пользу СССР и пять лет тюрьмы похоронили брак. За выход по УДО ходатайствовал Горбачев и другие советских политиков.

Несбывшиеся мечты о Примадонне

Калманович пытался покорить главную звезду эстрады — Аллу Пугачеву. Планы были серьезные: официальное предложение руки и сердца, пышная свадьба, статус мужа самой известной певицы страны.
Но Примадонна ловко уклонялась от матримониальных планов поклонника. Принимала дорогие подарки, проводила с ним вечера, позволяла дружить — но дальше не шла. Возможно, чувствовала что-то неладное или просто не испытывала романтических чувств.
Для амбициозного бизнесмена это стало болезненным поражением. Заполучить Пугачеву означало бы получить громкий статус — стать мужем иконы советской эстрады.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева

Красотка из криминальных кругов

Настоящим глотком свежего воздуха стала встреча с 20-летней Анастасией Брилевой — уроженкой литовского городка, которая приехала покорять Москву в бурные девяностые. Девушка не любила свое имя Наталья и сменила его на более звучное.
Работала помощницей у криминального авторитета Отари Квантришвили. Обладала редким сочетанием: внешность славянской красавицы плюс деловая хватка и амбиции. В бурные девяностые богачи не скупились на экстравагантные подарки — дарили "Майбахи" за один ужин, а однажды поклонник даже пообещал Анастасии собственный остров.
Именно через Квантришвили молодая женщина встретила Калмановича. Разница в возрасте составляла четверть века, но это никого не смущало.
© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкАнастасия Калманович на XX-ом кинофестивале "Кинотавр" в Сочи
Анастасия Калманович на XX-ом кинофестивале Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Анастасия Калманович на XX-ом кинофестивале "Кинотавр" в Сочи

Продюсер Земфиры и семейные скандалы

Анастасия не собиралась становиться "домашней женой богатого мужа". Она активно занялась продюсированием и добилась впечатляющих результатов. Главным открытием стала Земфира — проект принес колоссальную прибыль и славу.
В 1998 году родилась дочь Даниэлла, но семейная жизнь превратилась в сплошной кошмар. Калманович ревновал жену к работе, особенно к тесному сотрудничеству с рок-звездой.
Апогеем недоверия стала установка камер в доме и офисе, которые зафиксировали компрометирующие сцены. Это стало последней каплей — пара развелась в начале двухтысячных.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкПевица Земфира
Певица Земфира - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Певица Земфира

Борьба за дочь

После развода началась настоящая война. Дочь Даниэлла осталась с отцом в Израиле, а Анастасия пыталась через суд вернуть ребенка в Россию. Юридически опекунство оформили на старшую дочь Калмановича от первого брака — Лиат.
По словам самой Анастасии, после развода у нее остались лишь паспорт, джинсы, кеды и триста долларов. Хотя по другим данным, она получила недвижимость и драгоценности.

Последняя любовь с баскетбольной площадки

Третьей избранницей стала профессиональная спортсменка Анна Архипова, снова моложе супруга на 25 лет. Играла в баскетбол за УГМК, пока олигарх не предложил ей должность генерального менеджера в своем клубе "Спарта&К".
Поначалу спортсменка сопротивлялась служебному роману, но настойчивость Калмановича сломила сопротивление. Эти отношения оказались самыми гармоничными в его жизни — без истерик, скандалов и взаимных обвинений.
Родились сыновья-близнецы Александр и Григорий в 2005 году. "Настоящее сокровище", — так отзывался бизнесмен о последней жене, которая поддерживала его во время болезней и операций.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВдова Шабтая Калмановича Анна Архипова во Дворце спорта "Видное" во время прощания
Вдова Шабтая Калмановича Анна Архипова во Дворце спорта Видное во время прощания - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вдова Шабтая Калмановича Анна Архипова во Дворце спорта "Видное" во время прощания

Автоматные очереди и наследственные войны

Второго ноября 2009 года неизвестные расстреляли "Мерседес" олигарха из автоматического оружия. Убийство произошло средь бела дня на московской улице. Заказчиков так и не нашли.
После похорон началась настоящая война за наследство. По завещанию основная часть состояния — около тридцати миллионов долларов — досталась дочери Даниэлле от второго брака.
Анна Архипова получила дом в подмосковном Видном и право воспитывать сыновей. Старшая дочь Лиат унаследовала израильскую недвижимость и формально стала опекуном младшей сестры.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкМесто убийства Шабтая Калмановича в центре Москвы
Место убийства Шабтая Калмановича в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Место убийства Шабтая Калмановича в центре Москвы

Жизнь после трагедии

Спустя пятнадцать лет после убийства олигарха судьбы его бывших супруг кардинально различаются. Татьяна Ярославская полностью ушла из публичного пространства после развода. Старшая дочь, 48-летняя Лиат, ведет закрытый образ жизни, управляя доставшейся недвижимостью.
Анастасия обосновалась в Юрмале с новым мужем — продюсером Федором Фоминым, за которого вышла замуж в 2010 году, и сыном Тихоном. По данным СМИ, в первые годы после трагедии за ней велась слежка из-за конфликтов вокруг наследства. Сейчас Брилева не афиширует свою личную жизнь, и практически не общается с 27-летней дочерью Даниэллой, которая живет в Израиле.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкDJ Федор Фомин с супругой, актрисой Настей Калманович на XVI церемонии вручения премии "Серебряная Калоша" в Москве
DJ Федор Фомин с супругой, актрисой Настей Калманович на XVI церемонии вручения премии Серебряная Калоша в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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DJ Федор Фомин с супругой, актрисой Настей Калманович на XVI церемонии вручения премии "Серебряная Калоша" в Москве
Анна Архипова продолжает заниматься баскетбольным бизнесом. По информации из открытых источников, в первые годы после смерти мужа она получала угрозы от криминальных группировок, претендующих на долю в наследстве. 20-летние сыновья Калмановича живут с матерью и не участвуют в публичных конфликтах вокруг наследства.
 
ИзраильАфрикаРоссияАлла Пугачева
 
 
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