https://ria.ru/20250703/ogranicheniya-2026848494.html

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.07.2025

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T02:27:00+03:00

2025-07-03T02:27:00+03:00

2025-07-03T03:07:00+03:00

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Он уточнил, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026480928.html

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тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)