https://ria.ru/20250703/ogranicheniya--2026909731.html

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 03.07.2025

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:27:00+03:00

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

казань

безопасность

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация."В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" шесть самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250630/samolet-2026226682.html

https://ria.ru/20250628/samolet-2026024666.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, безопасность