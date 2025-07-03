https://ria.ru/20250703/odessa-2027010249.html
В Одессе прогремел новый взрыв
В Одессе прогремел новый взрыв - РИА Новости, 03.07.2025
В Одессе прогремел новый взрыв
В Одессе в четверг прогремел новый взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:44:00+03:00
2025-07-03T17:44:00+03:00
2025-07-03T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Одессе в четверг прогремел новый взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее в четверг мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрыве в городе. По данным украинского издания "Страна.ua", в результате обстрела была поражена портовая инфраструктура. "Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 17.22 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250628/odessa-2026050457.html
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в мире, одесса, одесская область, геннадий труханов, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Одесская область, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремел новый взрыв
В Одессе прогремел взрыв, поражена портовая инфраструктура