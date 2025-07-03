https://ria.ru/20250703/nauka-2026532696.html

Сибирские ученые создали ячмень с ценными мутациями

Сибирские ученые создали ячмень с ценными мутациями - РИА Новости, 03.07.2025

Сибирские ученые создали ячмень с ценными мутациями

Ускорить более чем в четыре раза создание улучшенных сортов ячменя с ценными свойствами с помощью нового метода генетического редактирования смогли ученые ИЦиГ... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:00:00+03:00

2025-07-03T09:00:00+03:00

2025-07-03T11:19:00+03:00

наука

наука

университетская наука

российская академия наук

российские инновации

продовольственная безопасность

институт цитологии и генетики (ициг со ран)

генетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026531744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_075a828dc5fd9b2a50d4b8eda53c77f2.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ускорить более чем в четыре раза создание улучшенных сортов ячменя с ценными свойствами с помощью нового метода генетического редактирования смогли ученые ИЦиГ СО РАН. Результаты представлены в рамках доклада на VIII Международной научной конференции "Генетика, Геномика, Биоинформатика и Биотехнология растений" (PlantGen2025).Предложенный исследователями подход основан на системе, известной как "молекулярные ножницы", но с важным усовершенствованием — добавлением комплекса генов, полученных от пшеницы и регулирующих скорость роста и развитие растения в целом.Как объяснили ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН), метод "молекулярных ножниц" позволяет прицельно изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов, "разрезая" молекулу ДНК в необходимом месте. Однако использование этого метода для генетического редактирования коммерческих, а не только лабораторных сортов ячменя, затруднено.Это связано с тем, что такие признаки, как способность к трансформации и регенерации культуры in vitro (в пробирке) зависят от определенного набора генов каждого конкретного сорта.По словам ученых ИЦиГ, предложенный ими способ, связанный с использованием комплекса генов регуляторов роста пшеницы GRF4-GIF1, позволил повысить способность растений к регенерации после внесения генетических изменений."В результате были получены линии голозерного ячменя с повышенным содержанием белка и аминокислот. Такой ячмень перспективен для производства круп, комбикормов, поскольку дает меньше отходов и обладает высокой питательной ценностью", — прокомментировала научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и цитогенетики растений ИЦиГ СО РАН Екатерина Тимонова.Частота успешной модификации составила 3,8 %, тогда как стандартные методы для этих сортов давали нулевой результат."Раньше на выведение сорта с нужным признаком уходило 6–8 лет скрещиваний и отбора. С помощью разработанной методики мы смогли искусственно отредактировать геном нескольких сортов ячменя и практически сразу (в течение полутора лет) получили линии с полезной мутацией", — рассказала Тимонова.По ее словам, полученные результаты важны для развития будущих биотехнологических программ по селекции ячменя. Возможность редактировать гены непосредственно напрямую в элитных сортах избавляет от необходимости трудоемких этапов гибридизации и самоопыления. Это особенно актуально для быстрого создания сортов, адаптированных к выращиванию в разных климатических зонах."Это также позволят нам в перспективе сосредоточится на применении метода к другим важным признакам ячменя, например, устойчивости к стрессовым условиям и питательным качествам зерна", — прокомментировала Тимонова.Исследования выполняются в рамках реализация программы создания и развития центра геномных исследований мирового уровня "Курчатовский геномный центр", Соглашение №075-15-2025-516 от 30.05.2025.

https://ria.ru/20241014/nauka-1977381482.html

https://ria.ru/20240131/tabak-1924516987.html

https://ri.ria.ru/20241021/nauka-1978684412.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, российская академия наук, российские инновации, продовольственная безопасность, институт цитологии и генетики (ициг со ран), генетика, ячмень