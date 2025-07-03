https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026937679.html

Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда

Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда - РИА Новости, 03.07.2025

Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда

Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:21:00+03:00

2025-07-03T14:21:00+03:00

2025-07-03T14:44:00+03:00

экономика

хорошие новости

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_0:219:2596:1679_1920x0_80_0_0_fd842a2efaf8ab3c3146f1fda63d6fd5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы видим некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда. Но некоторые признаки. Пока сказать о системном развороте невозможно, и поэтому нельзя говорить о рисках переохлаждения, потому что это должно было быть видно на данных по рынку труда", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026941355.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)