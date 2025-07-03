https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026937679.html
Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда
Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда
Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:21:00+03:00
2025-07-03T14:21:00+03:00
2025-07-03T14:44:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы видим некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда. Но некоторые признаки. Пока сказать о системном развороте невозможно, и поэтому нельзя говорить о рисках переохлаждения, потому что это должно было быть видно на данных по рынку труда", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026941355.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Хорошие новости, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда
Набиуллина: ЦБ видит признаки ослабления напряженности на рынке труда