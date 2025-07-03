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Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда - РИА Новости, 03.07.2025
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Хорошие новости
 
14:21 03.07.2025 (обновлено: 14:44 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026937679.html
Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда
Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда
Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:21:00+03:00
2025-07-03T14:44:00+03:00
экономика
хорошие новости
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы видим некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда. Но некоторые признаки. Пока сказать о системном развороте невозможно, и поэтому нельзя говорить о рисках переохлаждения, потому что это должно было быть видно на данных по рынку труда", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026941355.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Хорошие новости, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о положительной динамике на рынке труда

Набиуллина: ЦБ видит признаки ослабления напряженности на рынке труда

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда. Но некоторые признаки. Пока сказать о системном развороте невозможно, и поэтому нельзя говорить о рисках переохлаждения, потому что это должно было быть видно на данных по рынку труда", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Набиуллина назвала темпы роста цен на услуги повышенными
14:34
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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