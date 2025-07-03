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Набиуллина назвала условия для развития рынка капитала в России - РИА Новости, 03.07.2025
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14:17 03.07.2025 (обновлено: 14:35 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026936414.html
Набиуллина назвала условия для развития рынка капитала в России
Набиуллина назвала условия для развития рынка капитала в России - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина назвала условия для развития рынка капитала в России
Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:17:00+03:00
2025-07-03T14:35:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы много внимания уделяем стимулам для инвесторов, это очень правильно, но для того, чтобы развить рынок капитала, нам нужны не только стимулы для инвесторов, но и стимулы для эмитентов…. Мы считаем, что должен быть такой комплексный подход, стимулы для инвесторов и для эмитентов, вырабатываем их сейчас в процессе дискуссии, наверное, все меры не перечислишь", - сказала она во время пресс-конференции в ходе Финансового конгресса Банка России.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала условия для развития рынка капитала в России

Набиуллина: для развития рынка капитала нужны стимулы для инвесторов и эмитентов

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«
"Мы много внимания уделяем стимулам для инвесторов, это очень правильно, но для того, чтобы развить рынок капитала, нам нужны не только стимулы для инвесторов, но и стимулы для эмитентов…. Мы считаем, что должен быть такой комплексный подход, стимулы для инвесторов и для эмитентов, вырабатываем их сейчас в процессе дискуссии, наверное, все меры не перечислишь", - сказала она во время пресс-конференции в ходе Финансового конгресса Банка России.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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