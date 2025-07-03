https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026936414.html

Набиуллина назвала условия для развития рынка капитала в России

Набиуллина назвала условия для развития рынка капитала в России - РИА Новости, 03.07.2025

Набиуллина назвала условия для развития рынка капитала в России

Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:17:00+03:00

2025-07-03T14:17:00+03:00

2025-07-03T14:35:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы много внимания уделяем стимулам для инвесторов, это очень правильно, но для того, чтобы развить рынок капитала, нам нужны не только стимулы для инвесторов, но и стимулы для эмитентов…. Мы считаем, что должен быть такой комплексный подход, стимулы для инвесторов и для эмитентов, вырабатываем их сейчас в процессе дискуссии, наверное, все меры не перечислишь", - сказала она во время пресс-конференции в ходе Финансового конгресса Банка России.

https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026934028.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина