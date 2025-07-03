https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026934028.html
Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки
Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки
Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда вместо снижения ставки придется ее повышать, заявила глава регулятора... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:10:00+03:00
2025-07-03T14:10:00+03:00
2025-07-03T14:30:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_642:611:3197:2048_1920x0_80_0_0_27ed4d7a5028a6150a22754cf8622bb6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда вместо снижения ставки придется ее повышать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Ожидания сверхбыстрого снижения ключевой ставки могут привести… к тому, что тенденции развернутся и нам придется вместо понижения ставки ее повышать", - сказала она на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ.
https://ria.ru/20250703/stavka-2026930461.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_328124e59165b64ef594a67c633b9436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия
Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки
Набиуллина: ожидания быстрого снижения ставки ЦБ могут развернуть тенденции