https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026934028.html

Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки

Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки - РИА Новости, 03.07.2025

Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки

Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда вместо снижения ставки придется ее повышать, заявила глава регулятора... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:10:00+03:00

2025-07-03T14:10:00+03:00

2025-07-03T14:30:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда вместо снижения ставки придется ее повышать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Ожидания сверхбыстрого снижения ключевой ставки могут привести… к тому, что тенденции развернутся и нам придется вместо понижения ставки ее повышать", - сказала она на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ.

https://ria.ru/20250703/stavka-2026930461.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия