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Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки - РИА Новости, 03.07.2025
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14:10 03.07.2025 (обновлено: 14:30 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026934028.html
Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки
Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки
Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда вместо снижения ставки придется ее повышать, заявила глава регулятора... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:10:00+03:00
2025-07-03T14:30:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда вместо снижения ставки придется ее повышать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Ожидания сверхбыстрого снижения ключевой ставки могут привести… к тому, что тенденции развернутся и нам придется вместо понижения ставки ее повышать", - сказала она на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия
Набиуллина оценила риски быстрого снижения ключевой ставки

Набиуллина: ожидания быстрого снижения ставки ЦБ могут развернуть тенденции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина"
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда вместо снижения ставки придется ее повышать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«
"Ожидания сверхбыстрого снижения ключевой ставки могут привести… к тому, что тенденции развернутся и нам придется вместо понижения ставки ее повышать", - сказала она на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Набиуллина заявила о влиянии снижения ключевой ставки на экономику
13:55
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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