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В создании выставки "Августейший хозяин Москвы" приняли участие 36 музеев - РИА Новости, 03.07.2025
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21:53 03.07.2025 (обновлено: 22:50 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/moskva-2027058184.html
В создании выставки "Августейший хозяин Москвы" приняли участие 36 музеев
В создании выставки "Августейший хозяин Москвы" приняли участие 36 музеев - РИА Новости, 03.07.2025
В создании выставки "Августейший хозяин Москвы" приняли участие 36 музеев
В создании выставки "Августейший хозяин Москвы" о деятельности бывшего генерал-губернатором с 1891 по 1905 год великого князя Сергея Александровича Романова... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T21:53:00+03:00
2025-07-03T22:50:00+03:00
москва
елизавета федоровна
александр i
музей москвы
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
русская православная церковь
общество
сергей романов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В создании выставки "Августейший хозяин Москвы" о деятельности бывшего генерал-губернатором с 1891 по 1905 год великого князя Сергея Александровича Романова приняли участие 36 российских музеев, рассказала журналистам председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки в Музее Москвы. Выставка "Августейший хозяин Москвы" о деятельности великого князя Сергея Александровича откроется в Музее Москвы для посетителей 4 июля и будет работать до 21 сентября 2025 года. На выставке рассказывается об архитектуре, культурной и духовной жизни столицы при великом князе, развитии городской инфраструктуры, строительстве храмов и церквей, делах милосердия Сергея Александровича и его супруги великой княгини Елизаветы Фёдоровны, прославленной Русской православной церковью в лике святой преподобномученицы. В экспозиции более 500 уникальных предметов: исторических документов, фотографий, артефактов, связанных с многогранной государственной и благотворительной деятельностью великого князя, его воинским и общественным служением. "Для нас огромная радость, что участниками выставки стали 36 музеев. На площадке Музея Москвы смогли показать все основные направления деятельности великого князя Сергея Александровича: не только его работу в качестве генерал-губернатора Москвы, главнокомандующего Московским военным округом, но и рассказать немножко о духовном облике, личностях Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны", - сказала Громова. Она напомнила, что великокняжеская чета занималась благотворительностью (после гибели мужа в 1905 году его дело продолжила супруга): это помощь воинам и их семьям во время Русско-японской и последующей войн, помощь нуждающимся, детям, забота о престарелых. "То есть это колоссальная работа сердца, это пример христианской жизни. Мне кажется, что образ людей, которые жили по-евангельски, воодушевляет наших современников. И наряду с высоким примером организованной работы в масштабах Московской губернии (их жизнь – ред.) - это удивительное благотворительное наследие", - отметила глава наблюдательного совета Фонда ЕСПО. По ее словам, экспонаты, касающиеся жизни Романовых, после революции были разбросаны по всей стране. "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество благодаря помощи экспертов и сподвижников, коллекционеров и благотворителей, сотрудников многих музеев, с которыми дружит, как мозаику собирает историческую правду. И становится видна вся картина жизни великого князя по посту генерал-губернатора Москвы - это картина добра, любви, христианской помощи друг другу, взаимопонимания. Она действительно воодушевляет нас на такую же жизнь, воодушевляет воспитывать своих детей, заботиться о своих стариках, выполнять свои обязанности добросовестно и на работе, и в семье. И всему этому мы учимся у великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны", - заключила Громова. Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) - пятый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны. В 1891 году был назначен своим братом императором Александром III на должность генерал-губернатора Москвы. Великий князь был убит террористами-революционерами 17 февраля (4 февраля по старому стилю) 1905 года у Никольских ворот Кремля, и затем упокоен в Чудовом монастыре. Сейчас его могила находится в Новоспасском монастыре Москвы.
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москва, елизавета федоровна, александр i, музей москвы, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, русская православная церковь, общество, сергей романов
Москва, Елизавета Федоровна, Александр I, Музей Москвы, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Русская православная церковь, Общество, Сергей Романов
В создании выставки "Августейший хозяин Москвы" приняли участие 36 музеев

В создании выставки о великом князе Сергее Александровиче участвовали 36 музеев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка "Августейший хозяин Москвы"
Выставка Августейший хозяин Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выставка "Августейший хозяин Москвы"
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В создании выставки "Августейший хозяин Москвы" о деятельности бывшего генерал-губернатором с 1891 по 1905 год великого князя Сергея Александровича Романова приняли участие 36 российских музеев, рассказала журналистам председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки в Музее Москвы.
Выставка "Августейший хозяин Москвы" о деятельности великого князя Сергея Александровича откроется в Музее Москвы для посетителей 4 июля и будет работать до 21 сентября 2025 года. На выставке рассказывается об архитектуре, культурной и духовной жизни столицы при великом князе, развитии городской инфраструктуры, строительстве храмов и церквей, делах милосердия Сергея Александровича и его супруги великой княгини Елизаветы Фёдоровны, прославленной Русской православной церковью в лике святой преподобномученицы.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет Великого князя Сергея Александровича (1857–1905) Л.А. Бернштама - создан в середине 1890-х годов, на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы.
Выставка Августейший хозяин Москвы
Портрет Великого князя Сергея Александровича (1857–1905) Л.А. Бернштама - создан в середине 1890-х годов, на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы.
Выставка Августейший хозяин Москвы
Священнослужитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 3
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет Великого князя Сергея Александровича (1857–1905) на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы.
Выставка Августейший хозяин Москвы
Портрет Великого князя Сергея Александровича (1857–1905) на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Портрет Великого князя Сергея Александровича (1857–1905) Л.А. Бернштама - создан в середине 1890-х годов, на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 3
Священнослужитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 3
Портрет Великого князя Сергея Александровича (1857–1905) на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 3
В экспозиции более 500 уникальных предметов: исторических документов, фотографий, артефактов, связанных с многогранной государственной и благотворительной деятельностью великого князя, его воинским и общественным служением.
"Для нас огромная радость, что участниками выставки стали 36 музеев. На площадке Музея Москвы смогли показать все основные направления деятельности великого князя Сергея Александровича: не только его работу в качестве генерал-губернатора Москвы, главнокомандующего Московским военным округом, но и рассказать немножко о духовном облике, личностях Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны", - сказала Громова.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка "Августейший хозяин Москвы"
Выставка Августейший хозяин Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Выставка "Августейший хозяин Москвы"
Она напомнила, что великокняжеская чета занималась благотворительностью (после гибели мужа в 1905 году его дело продолжила супруга): это помощь воинам и их семьям во время Русско-японской и последующей войн, помощь нуждающимся, детям, забота о престарелых.
"То есть это колоссальная работа сердца, это пример христианской жизни. Мне кажется, что образ людей, которые жили по-евангельски, воодушевляет наших современников. И наряду с высоким примером организованной работы в масштабах Московской губернии (их жизнь – ред.) - это удивительное благотворительное наследие", - отметила глава наблюдательного совета Фонда ЕСПО.
По ее словам, экспонаты, касающиеся жизни Романовых, после революции были разбросаны по всей стране.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка "Августейший хозяин Москвы"
Выставка Августейший хозяин Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Выставка "Августейший хозяин Москвы"
"Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество благодаря помощи экспертов и сподвижников, коллекционеров и благотворителей, сотрудников многих музеев, с которыми дружит, как мозаику собирает историческую правду. И становится видна вся картина жизни великого князя по посту генерал-губернатора Москвы - это картина добра, любви, христианской помощи друг другу, взаимопонимания. Она действительно воодушевляет нас на такую же жизнь, воодушевляет воспитывать своих детей, заботиться о своих стариках, выполнять свои обязанности добросовестно и на работе, и в семье. И всему этому мы учимся у великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны", - заключила Громова.
Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) - пятый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны. В 1891 году был назначен своим братом императором Александром III на должность генерал-губернатора Москвы. Великий князь был убит террористами-революционерами 17 февраля (4 февраля по старому стилю) 1905 года у Никольских ворот Кремля, и затем упокоен в Чудовом монастыре. Сейчас его могила находится в Новоспасском монастыре Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка "Августейший хозяин Москвы"
Выставка Августейший хозяин Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выставка "Августейший хозяин Москвы"
 
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