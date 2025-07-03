https://ria.ru/20250703/moskva-2027017972.html

День и Ночь Московского спорта пройдут 5 июля

День и Ночь Московского спорта пройдут 5 июля - РИА Новости, 03.07.2025

День и Ночь Московского спорта пройдут 5 июля

День и Ночь Московского спорта, организованные Департаментом спорта города Москвы, пройдут 5 июля в олимпийском комплексе "Лужники", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2025

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. День и Ночь Московского спорта, организованные Департаментом спорта города Москвы, пройдут 5 июля в олимпийском комплексе "Лужники", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В рамках фестиваля пройдут соревнования, мастер-классы и открытые уроки по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике. На специальных площадках желающие смогут пройти полосу препятствий или присоединиться к массовым тренировкам по сайклингу и настольному теннису. В 11:00 состоится тренировка по стретчингу от двукратного бронзового призера чемпионатов мира по художественной гимнастике, фитнес-блогера Самиры Мустафаевой. А уже в 12:30, совместно с российской фигуристкой Алиной Загитовой, пройдет занятие по барре. В рамках Дня Московского спорта состоится большой концерт с участием звездных артистов, которые исполнят хиты и новые треки. Всего на сцену выйдут более 50 музыкантов, среди которых - UMA2RMAN, Лолита, Олег Майами, Filatov&Karas, GAYAZOVS BROTHERS, Татьяна Куртукова, Моя Мишель и многие другие. Выступления артистов начнутся в 13:30 на главной сцене фестиваля и продолжатся до 21:30. После завершения Дня Московского спорта в олимпийском комплексе праздник продолжится на улицах столицы. Ночь Московского спорта охватит множество локаций в центральной части города. Флеш-турниры и мастер-классы по стритболу для посетителей фестиваля состоятся на Тверской улице. В Климентовском переулке расположится зона с рампой и памп-треком для катания на самокатах и скейтбордах для детей и взрослых. На Пятницкой улице гости Ночи Московского спорта смогут насладиться показательными выступлениями по роуп скиппингу. Мясницкая улица (площадь театра ET CETERA) станет центром настольного тенниса, где каждый посетитель сможет сыграть самостоятельно или понаблюдать за соревнованиями. На Старом Арбате откроется площадка брейк-данса, где пройдут командные и одиночные соревнования, а также показательные выступления профессионалов. На Никольской улице все желающие смогут сыграть в настольный футбол и хоккей, а на Большой Никитской улице, где расположится зона кубика Рубика, гости фестиваля смогут попробовать собрать головоломку на скорость. Активности для гостей будут бесплатными. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация. День Московского спорта пройдет с 11:00 до 21:30, а Ночь Московского спорта - с 20:00 до 23:00.

https://rsport.ria.ru/20250531/sport-2020133924.html

https://ria.ru/20250601/sport-2020336464.html

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алина загитова, et cetera, москва, россия