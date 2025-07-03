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Более 32 млн однолетников украсили цветники Москвы, сообщил Бирюков
Более 32 млн однолетников украсили цветники Москвы, сообщил Бирюков - РИА Новости, 03.07.2025
Более 32 млн однолетников украсили цветники Москвы, сообщил Бирюков
Более 32 миллионов однолетников украсили цветники Москвы, всего специалисты высадили более 120 различных сортов цветов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:59:00+03:00
2025-07-03T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 32 миллионов однолетников украсили цветники Москвы, всего специалисты высадили более 120 различных сортов цветов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 32 миллионов однолетников на столичные клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Всего – более 120 различных сортов цветов, в том числе петунию, бегонию, колеус, тагетес и цинерарию. В настоящее время приступили к высадке многолетников. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что при выращивании растений в городских теплицах применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс; системы подачи света, досветки и туманообразования, а также капельный полив. "Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно закаляем рассаду, чтобы потом растения чувствовали себя комфортно на клумбах при разных погодных условиях", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250702/moskva-2026732667.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Более 32 млн однолетников украсили цветники Москвы, сообщил Бирюков
Бирюков: более 32 миллионов однолетников 120 сортов украсили цветники Москвы
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 32 миллионов однолетников украсили цветники Москвы, всего специалисты высадили более 120 различных сортов цветов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 32 миллионов однолетников на столичные клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Всего – более 120 различных сортов цветов, в том числе петунию, бегонию, колеус, тагетес и цинерарию. В настоящее время приступили к высадке многолетников. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что при выращивании растений в городских теплицах применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс; системы подачи света, досветки и туманообразования, а также капельный полив.
"Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно закаляем рассаду, чтобы потом растения чувствовали себя комфортно на клумбах при разных погодных условиях", - добавили в ведомстве.