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Ефимов: в Пресненском районе Москвы восстановили историческое здание - РИА Новости, 03.07.2025
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14:12 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/moskva-2026922820.html
Ефимов: в Пресненском районе Москвы восстановили историческое здание
Ефимов: в Пресненском районе Москвы восстановили историческое здание - РИА Новости, 03.07.2025
Ефимов: в Пресненском районе Москвы восстановили историческое здание
Инвестор восстановил историческое здание начала ХХ века в Пресненском районе Москвы, его перевели на льготную ставку аренды, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:12:00+03:00
2025-07-03T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Инвестор восстановил историческое здание начала ХХ века в Пресненском районе Москвы, его перевели на льготную ставку аренды, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Программа "1 рубль за квадратный метр в год" работает в столице с 2012 года и позволяет привлекать все большее число инвесторов к восстановлению значимых памятников архитектуры. Очередным объектом, который был приведен в порядок благодаря усилиям предпринимателей, стали конюшни с каретным сараем ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых. Договор аренды объекта был заключен в июне 2022 года", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что были выполнены все условия программы. После этого здание первели на льготную ставку аренды.Площадь исторического здания составляет свыше 250 квадратных метров, в нем сохранилась брандмауэрная стена с арочным проемом на первом этаже.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева отметила, что в здании провели полную реставрацию фасадов. Также в рамках работ покрасили конюшни по образцу главного дома в серый цвет с белыми деталями, отремонтировали кровлю, восстановили декоративные элементы внешнего вида.Благодаря льготной ставке аренды предприниматели будет экономить каждый год свыше 4,5 миллионов рублей, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250703/efimov-2026815207.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Пресненском районе Москвы восстановили историческое здание

Ефимов: инвестор восстановил историческое здание в Пресненском районе Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Инвестор восстановил историческое здание начала ХХ века в Пресненском районе Москвы, его перевели на льготную ставку аренды, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Программа "1 рубль за квадратный метр в год" работает в столице с 2012 года и позволяет привлекать все большее число инвесторов к восстановлению значимых памятников архитектуры. Очередным объектом, который был приведен в порядок благодаря усилиям предпринимателей, стали конюшни с каретным сараем ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых. Договор аренды объекта был заключен в июне 2022 года", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что были выполнены все условия программы. После этого здание первели на льготную ставку аренды.
Площадь исторического здания составляет свыше 250 квадратных метров, в нем сохранилась брандмауэрная стена с арочным проемом на первом этаже.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева отметила, что в здании провели полную реставрацию фасадов. Также в рамках работ покрасили конюшни по образцу главного дома в серый цвет с белыми деталями, отремонтировали кровлю, восстановили декоративные элементы внешнего вида.
Благодаря льготной ставке аренды предприниматели будет экономить каждый год свыше 4,5 миллионов рублей, добавляется в пресс-релизе.
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