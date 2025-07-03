https://ria.ru/20250703/moskva-2026922820.html

Ефимов: в Пресненском районе Москвы восстановили историческое здание

Ефимов: в Пресненском районе Москвы восстановили историческое здание - РИА Новости, 03.07.2025

Ефимов: в Пресненском районе Москвы восстановили историческое здание

Инвестор восстановил историческое здание начала ХХ века в Пресненском районе Москвы, его перевели на льготную ставку аренды, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:12:00+03:00

2025-07-03T14:12:00+03:00

2025-07-03T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Инвестор восстановил историческое здание начала ХХ века в Пресненском районе Москвы, его перевели на льготную ставку аренды, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Программа "1 рубль за квадратный метр в год" работает в столице с 2012 года и позволяет привлекать все большее число инвесторов к восстановлению значимых памятников архитектуры. Очередным объектом, который был приведен в порядок благодаря усилиям предпринимателей, стали конюшни с каретным сараем ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых. Договор аренды объекта был заключен в июне 2022 года", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что были выполнены все условия программы. После этого здание первели на льготную ставку аренды.Площадь исторического здания составляет свыше 250 квадратных метров, в нем сохранилась брандмауэрная стена с арочным проемом на первом этаже.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева отметила, что в здании провели полную реставрацию фасадов. Также в рамках работ покрасили конюшни по образцу главного дома в серый цвет с белыми деталями, отремонтировали кровлю, восстановили декоративные элементы внешнего вида.Благодаря льготной ставке аренды предприниматели будет экономить каждый год свыше 4,5 миллионов рублей, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250703/efimov-2026815207.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы