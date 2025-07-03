https://ria.ru/20250703/moskva-2026911643.html
Овчинский: в Коммунарке в рамках КРТ построят здания для коммунальщиков
Овчинский: в Коммунарке в рамках КРТ построят здания для коммунальщиков - РИА Новости, 03.07.2025
Овчинский: в Коммунарке в рамках КРТ построят здания для коммунальщиков
В Коммунарке в Новой Москве в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), охватывающего более 100 гектаров, построят здания для организаций,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:13:00+03:00
2025-07-03T13:13:00+03:00
2025-07-03T13:13:00+03:00
москва
коммунарка (москва)
новая москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), охватывающего более 100 гектаров, построят здания для организаций, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов и объектов городского хозяйства, а также комплекс технических сооружений для служб ЖКХ, сообщил министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Москве активно строятся новые жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Новый фонд недвижимости требует качественного и своевременного обслуживания. Поэтому в рамках проектов комплексного развития территорий в таких районах возводятся и объекты коммунального назначения", - приводит слова министра пресс-служба департамента градостроительной политики.Как уточнил Овчинский, проект КРТ в Коммунарке включает четыре участка вдоль улицы Адмирала Корнилова недалеко от станции метро "Тютчевская" совокупной площадью более 100 гектаров. В ходе реорганизации этой территории там, в частности, построят здания для организаций, обслуживающих дома и городские хозяйственные объекты хозяйства, и комплекс техсооружений для служб ЖКХ. Это позволит создать 820 новых мест приложения труда.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250624/moskva-2024963842.html
москва
коммунарка (москва)
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коммунарка (москва), новая москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Коммунарка (Москва), Новая Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: в Коммунарке в рамках КРТ построят здания для коммунальщиков
Овчинский: в Коммунарке по проекту КРТ построят здания для коммунальных служб
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), охватывающего более 100 гектаров, построят здания для организаций, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов и объектов городского хозяйства, а также комплекс технических сооружений для служб ЖКХ, сообщил министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В Москве активно строятся новые жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Новый фонд недвижимости требует качественного и своевременного обслуживания. Поэтому в рамках проектов комплексного развития территорий в таких районах возводятся и объекты коммунального назначения", - приводит слова министра пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как уточнил Овчинский, проект КРТ в Коммунарке включает четыре участка вдоль улицы Адмирала Корнилова недалеко от станции метро "Тютчевская" совокупной площадью более 100 гектаров. В ходе реорганизации этой территории там, в частности, построят здания для организаций, обслуживающих дома и городские хозяйственные объекты хозяйства, и комплекс техсооружений для служб ЖКХ. Это позволит создать 820 новых мест приложения труда.
В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.