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Овчинский: в Коммунарке в рамках КРТ построят здания для коммунальщиков - РИА Новости, 03.07.2025
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13:13 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/moskva-2026911643.html
Овчинский: в Коммунарке в рамках КРТ построят здания для коммунальщиков
Овчинский: в Коммунарке в рамках КРТ построят здания для коммунальщиков - РИА Новости, 03.07.2025
Овчинский: в Коммунарке в рамках КРТ построят здания для коммунальщиков
В Коммунарке в Новой Москве в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), охватывающего более 100 гектаров, построят здания для организаций,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:13:00+03:00
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москва
коммунарка (москва)
новая москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), охватывающего более 100 гектаров, построят здания для организаций, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов и объектов городского хозяйства, а также комплекс технических сооружений для служб ЖКХ, сообщил министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Москве активно строятся новые жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Новый фонд недвижимости требует качественного и своевременного обслуживания. Поэтому в рамках проектов комплексного развития территорий в таких районах возводятся и объекты коммунального назначения", - приводит слова министра пресс-служба департамента градостроительной политики.Как уточнил Овчинский, проект КРТ в Коммунарке включает четыре участка вдоль улицы Адмирала Корнилова недалеко от станции метро "Тютчевская" совокупной площадью более 100 гектаров. В ходе реорганизации этой территории там, в частности, построят здания для организаций, обслуживающих дома и городские хозяйственные объекты хозяйства, и комплекс техсооружений для служб ЖКХ. Это позволит создать 820 новых мест приложения труда.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250624/moskva-2024963842.html
москва
коммунарка (москва)
новая москва
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москва, коммунарка (москва), новая москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Коммунарка (Москва), Новая Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: в Коммунарке в рамках КРТ построят здания для коммунальщиков

Овчинский: в Коммунарке по проекту КРТ построят здания для коммунальных служб

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), охватывающего более 100 гектаров, построят здания для организаций, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов и объектов городского хозяйства, а также комплекс технических сооружений для служб ЖКХ, сообщил министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В Москве активно строятся новые жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Новый фонд недвижимости требует качественного и своевременного обслуживания. Поэтому в рамках проектов комплексного развития территорий в таких районах возводятся и объекты коммунального назначения", - приводит слова министра пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как уточнил Овчинский, проект КРТ в Коммунарке включает четыре участка вдоль улицы Адмирала Корнилова недалеко от станции метро "Тютчевская" совокупной площадью более 100 гектаров. В ходе реорганизации этой территории там, в частности, построят здания для организаций, обслуживающих дома и городские хозяйственные объекты хозяйства, и комплекс техсооружений для служб ЖКХ. Это позволит создать 820 новых мест приложения труда.
В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Овчинский: в новостройку по реновации в Царицыно переселились первые семьи
24 июня, 10:00
 
МоскваКоммунарка (Москва)Новая МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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