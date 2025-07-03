https://ria.ru/20250703/moskva-2026895378.html

В Москве для капремонта жилых домов закупят отопительные приборы

В Москве для капремонта жилых домов закупят отопительные приборы - РИА Новости, 03.07.2025

В Москве для капремонта жилых домов закупят отопительные приборы

Более 300 тысяч отопительных приборов закупят в столице в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:24:00+03:00

2025-07-03T11:24:00+03:00

2025-07-03T11:24:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 300 тысяч отопительных приборов закупят в столице в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году обновим системы отопления в более чем 600 многоквартирных домах, это позволит обеспечить готовность зданий к осенне-зимнему периоду. В рамках централизованной закупки отопительных приборов для капитального ремонта планируем приобрести более 300 тысяч изделий, это - радиаторы, полотенцесушители и конвекторы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что своевременная и качественная замена отопительных приборов - залог комфорта и безопасности в квартирах москвичей. "При капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период", - отметил Бирюков. Он добавил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные отопительные приборы и материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы с высокой энергоэффективностью или современные мощные конвекторы.

https://ria.ru/20250703/moskva-2026869813.html

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москва, петр бирюков