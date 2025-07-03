https://ria.ru/20250703/moskva-2026895378.html
В Москве для капремонта жилых домов закупят отопительные приборы
В Москве для капремонта жилых домов закупят отопительные приборы - РИА Новости, 03.07.2025
В Москве для капремонта жилых домов закупят отопительные приборы
Более 300 тысяч отопительных приборов закупят в столице в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:24:00+03:00
2025-07-03T11:24:00+03:00
2025-07-03T11:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75970/32/759703273_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e045b9e3d70ecb6111cd2d6134d40845.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 300 тысяч отопительных приборов закупят в столице в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году обновим системы отопления в более чем 600 многоквартирных домах, это позволит обеспечить готовность зданий к осенне-зимнему периоду. В рамках централизованной закупки отопительных приборов для капитального ремонта планируем приобрести более 300 тысяч изделий, это - радиаторы, полотенцесушители и конвекторы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что своевременная и качественная замена отопительных приборов - залог комфорта и безопасности в квартирах москвичей. "При капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период", - отметил Бирюков. Он добавил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные отопительные приборы и материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы с высокой энергоэффективностью или современные мощные конвекторы.
https://ria.ru/20250703/moskva-2026869813.html
https://ria.ru/20250701/moskva-2026448548.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75970/32/759703273_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_e9d4b97b40eeee12368895bfe79b5fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве для капремонта жилых домов закупят отопительные приборы
В Москве для ремонта жилых домов закупят более 300 тысяч отопительных приборов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 300 тысяч отопительных приборов закупят в столице в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году обновим системы отопления в более чем 600 многоквартирных домах, это позволит обеспечить готовность зданий к осенне-зимнему периоду. В рамках централизованной закупки отопительных приборов для капитального ремонта планируем приобрести более 300 тысяч изделий, это - радиаторы, полотенцесушители и конвекторы", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что своевременная и качественная замена отопительных приборов - залог комфорта и безопасности в квартирах москвичей.
"При капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период", - отметил Бирюков.
Он добавил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные отопительные приборы и материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы с высокой энергоэффективностью или современные мощные конвекторы.