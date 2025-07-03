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Княжевская: в Солнцеве построят центр техобслуживания автомобилей - РИА Новости, 03.07.2025
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10:15 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/moskva-2026877082.html
Княжевская: в Солнцеве построят центр техобслуживания автомобилей
Княжевская: в Солнцеве построят центр техобслуживания автомобилей - РИА Новости, 03.07.2025
Княжевская: в Солнцеве построят центр техобслуживания автомобилей
В районе Солнцево на западе Москвы построят центр техобслуживания и ремонта автомобилей, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 03.07.2025
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юлиана княжевская
москомархитектура
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В районе Солнцево на западе Москвы построят центр техобслуживания и ремонта автомобилей, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Пункт техобслуживания разместится по адресу: 2-я Карпатская улица, земельный участок 6, уточнила она."Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,35 гектара, где на данный момент отсутствуют объекты капитального строительства, появится многофункциональный комплекс транспортной инфраструктуры общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Кроме того, указывается в сообщении, проект предусматривает обустройство прилегающей территории к объекту, включая организацию парковочных зон.
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юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Солнцеве построят центр техобслуживания автомобилей

Княжевская: на западе Москвы построят центр техобслуживания автомобилей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В районе Солнцево на западе Москвы построят центр техобслуживания и ремонта автомобилей, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Пункт техобслуживания разместится по адресу: 2-я Карпатская улица, земельный участок 6, уточнила она.
"Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,35 гектара, где на данный момент отсутствуют объекты капитального строительства, появится многофункциональный комплекс транспортной инфраструктуры общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
Кроме того, указывается в сообщении, проект предусматривает обустройство прилегающей территории к объекту, включая организацию парковочных зон.
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Ефимов: многофункциональный городской квартал возведут в Теплом Стане
Вчера, 11:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЮлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
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