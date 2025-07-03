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На трамвайных остановках в Москве установят приподнятые платформы - РИА Новости, 03.07.2025
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09:32 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/moskva-2026869813.html
На трамвайных остановках в Москве установят приподнятые платформы
На трамвайных остановках в Москве установят приподнятые платформы - РИА Новости, 03.07.2025
На трамвайных остановках в Москве установят приподнятые платформы
Более 100 приподнятых платформ установят на трамвайных остановках в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:32:00+03:00
2025-07-03T09:32:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 100 приподнятых платформ установят на трамвайных остановках в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 100 приподнятых платформ на трамвайных остановках. Они появятся на проспекте Буденного, улицах Судостроительной, Бориса Галушкина, Красноказарменной, Клары Цеткин, Халтуринской, Каланчевской, Тимирязевской и других. Обустроим 94 обычных платформы на "островках" и 13 "венского типа" - с приподнятым участком проезжей части. Кроме того, на всех трамвайных остановках запланирована установка павильонов ожидания, выполненных из ударопрочного стекла", - рассказал Бирюков. По его словам, оборудование остановок приподнятыми платформами и новыми павильонами выполняется в рамках комплексного благоустройства улиц. "В ходе работ убираем под землю воздушные кабельные линии, обновляем покрытие тротуаров и проезжей части, устанавливаем новые опоры освещения и проводим озеленение", - добавил Бирюков.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На трамвайных остановках в Москве установят приподнятые платформы

Более 100 приподнятых платформ установят на трамвайных остановках в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрамвайная остановка в Москве
Трамвайная остановка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Трамвайная остановка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 100 приподнятых платформ установят на трамвайных остановках в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 100 приподнятых платформ на трамвайных остановках. Они появятся на проспекте Буденного, улицах Судостроительной, Бориса Галушкина, Красноказарменной, Клары Цеткин, Халтуринской, Каланчевской, Тимирязевской и других. Обустроим 94 обычных платформы на "островках" и 13 "венского типа" - с приподнятым участком проезжей части. Кроме того, на всех трамвайных остановках запланирована установка павильонов ожидания, выполненных из ударопрочного стекла", - рассказал Бирюков.
По его словам, оборудование остановок приподнятыми платформами и новыми павильонами выполняется в рамках комплексного благоустройства улиц.
"В ходе работ убираем под землю воздушные кабельные линии, обновляем покрытие тротуаров и проезжей части, устанавливаем новые опоры освещения и проводим озеленение", - добавил Бирюков.
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