https://ria.ru/20250703/moskva-2026814236.html

Ефимов: более 70 тысяч семей переехали в новые квартиры по реновации

Ефимов: более 70 тысяч семей переехали в новые квартиры по реновации - РИА Новости, 03.07.2025

Ефимов: более 70 тысяч семей переехали в новые квартиры по реновации

Более 70 тысяч семей в Москве переехали в новые квартиры по программе реновации с 2018 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:12:00+03:00

2025-07-03T09:12:00+03:00

2025-07-03T09:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Более 70 тысяч семей в Москве переехали в новые квартиры по программе реновации с 2018 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как уточнил заммэра, первую новостройку под заселение в рамках программы передали в 2018 году в Северном Измайлове."Сегодня количество таких домов превышает 380, а в новые квартиры переехали свыше 70 тысяч семей. Более 12,7 тысячи из них отпраздновали новоселье в Восточном административном округе, еще свыше 12,4 тысячи – в Юго-Восточном. На западе и севере столицы в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали по 8,2 тысячи семей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как отмечается в сообщении, около 75% переехавших при переселении воспользовались бесплатной городской услугой по предоставлению грузчиков и автотранспорта.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, только с начала 2025 года новое жилье в рамках реновации получили больше 18 тысяч москвичей.

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)