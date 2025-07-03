Москалькова надеется на восстановление прав россиян в Азербайджане
Москалькова надеется на восстановление прав задержанных в Азербайджане россиян
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в обращении к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой выразила надежду, что её вмешательство позволит оперативно восстановить права задержанных.
Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что направила омбудсмену Азербайджана обращение в связи с задержанием россиян.
"Уверена, что ваше вмешательство позволит оперативно восстановить их законные права и интересы. Рассчитываю на вашу принципиальную позицию и дальнейшее плодотворное сотрудничество в духе взаимопонимания и уважения прав человека, что является важным залогом укрепления добрососедских отношений между нашими странами", - говорится в обращении.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.